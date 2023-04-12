Ось що потрібно посадити у теплиці, щоб отримати ранній урожай

Для того, щоб їсти перші свіжі овочі та зелень, варто дотримуватись кількох порад. Необхідно завчасно подбати про теплицю, щоб мати великий урожай вже у травні.
Які культури варто посадити, повідомили у Telegram-каналі "Дача. Сад і город".
Експерти кажуть, що для того, щоб отримати ранній урожай, необхідна теплиця. У ній варто посадити:
Період посіву доводиться на першу половину квітня, якщо погодні умови дозволяють (немає сильних заморозків).
Для прискорення насіння можна проростити (вимочити дві години, викласти на марлеву тканину і розмістити в теплому місці).
Важливо пам'ятати, що поки не з'явиться перший культура, температура в парнику повинна варіюватися від 5 до 8 градусів.
Редиску потрібно рясно поливати теплою водою. До того ж підживлення необхідне на ранніх стадіях формування коренеплодів, вноситься гній, калій і фосфор.
При посіві у відкритий ґрунт, в ньому готують борозенки глибиною до трьох сантиметрів, на відстані 30 см один від одного. Насіння висівають в грядки, зверху присипають торфом і вкривають плівкою - так перші урожаї з'являться значно раніше.
При дотриманні температурного режиму і правил догляду, перший урожай буде через три тижні від дати посіву.
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