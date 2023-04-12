Вот что нужно посадить в теплице, чтобы получить ранний урожай

Как получить ранний урожай

Эксперты говорят, что для того, чтобы получить ранний урожай, необходима теплица. В ней следует посадить:

редис;

листовые салаты;

кресс-салат;

горчицу листовую;

шпинат;

рукколу;

укроп и петрушку;

белокочанную капусту на рассаду.

Особенности посадки

Период посева приходится на первую половину апреля, если погодные условия разрешают (нет сильных заморозков).

Для ускорения семена можно прорастить (вымочить два часа, выложить на марлевую ткань и разместить в теплом месте).

Важно помнить, что пока не появится первая культура, температура в парнике должна варьироваться от 5 до 8 градусов.

Редис нужно обильно поливать теплой водой. К тому же подкормка необходима на ранних стадиях формирования корнеплодов, вносится навоз, калий и фосфор.

При посеве в открытый грунт, в нем готовят бороздки глубиной до трех сантиметров, на расстоянии 30 см друг от друга. Семена высевают в грядки, сверху присыпают торфом и укрывают пленкой - так первые урожаи появятся значительно раньше.

При соблюдении температурного режима и правил ухода первый урожай будет через три недели от даты посева.