Вот что нужно посадить в теплице, чтобы получить ранний урожай

Для того, чтобы есть первые свежие овощи и зелень, следует соблюдать нескольких советов. Необходимо заблаговременно позаботиться о теплице, чтобы иметь большой урожай уже в мае.
Какие культуры стоит посадить, сообщили в Telegram-канале "Дача. Сад і город".
Эксперты говорят, что для того, чтобы получить ранний урожай, необходима теплица. В ней следует посадить:
Период посева приходится на первую половину апреля, если погодные условия разрешают (нет сильных заморозков).
Для ускорения семена можно прорастить (вымочить два часа, выложить на марлевую ткань и разместить в теплом месте).
Важно помнить, что пока не появится первая культура, температура в парнике должна варьироваться от 5 до 8 градусов.
Редис нужно обильно поливать теплой водой. К тому же подкормка необходима на ранних стадиях формирования корнеплодов, вносится навоз, калий и фосфор.
При посеве в открытый грунт, в нем готовят бороздки глубиной до трех сантиметров, на расстоянии 30 см друг от друга. Семена высевают в грядки, сверху присыпают торфом и укрывают пленкой - так первые урожаи появятся значительно раньше.
При соблюдении температурного режима и правил ухода первый урожай будет через три недели от даты посева.
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