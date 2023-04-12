Найгірші сусіди: ось де категорично не можна садити кріп

Кріп і петрушка багаті безліччю вітамінів і мікроелементів. Свіжа зелень - завжди ідеальне доповнення до будь-якої страви. Тому варто знати, де посадити кріп на дачі найкраще всього.

Де категорично не можна садити кріп - читайте в матеріалі Styler нижче .

Невдалі місця

Усі зонтичні культури - не найкращі сусіди. До них відноситься морква та селера. Якщо шкідники вразять одну, то потрібно бути готовими до того, що й кріп теж постраждає.

Також кріп вологолюбна культура. Тому не варто його висаджувати поряд із сливою та огірками.

Ґрунт кропу потрібен пухкий і повітряний. У піщаному ґрунті кріп виростає позбавленим смаку.

До того кріп дуже не любить кислий ґрунт: червоніє, виростає рідким і сухим. Тому в ідеалі ще з осені ґрунт потрібно розкислити. Врахуйте, що і велика кількість органіки, і мінеральні добрива закислюють ґрунт.

Не варто садити кріп між полуницею та буряками. Якщо йому нікуди буде розкинути своє пухнасте "пір'я", він його попросту і не буде навіть відрощувати.

Коли сіяти

Кріп і петрушка - холодостійкі культури, тому багато садівників починають висаджувати їх вже на початку квітня. Проте, при нестабільній погоді краще цього не робити, оскільки заморозки приведуть до загибелі рослин. Оптимальний час для посадки зелені - квітень та травень.

Після того як почалися посадки, кріп висаджують регулярно, через рівні проміжки часу, наприклад, через кожні 15-20 днів. Ця методика дозволить отримати регулярний доступ до свіжої зелені протягом усього літа.

Найкраще садити кріп біля таких рослин: