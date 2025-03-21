Що посадити в теплиці після помідорів і огірків, щоб не виснажити землю

Вирощування овочів у теплиці дозволяє отримувати стабільний урожай, але неправильний підбір культур може виснажити ґрунт і сприяти розвитку хвороб. Помідори мають свої особливості споживання поживних речовин, тому після них краще садити певні культури.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про рослини, які допоможу підтримати баланс у теплиці та продовжити використання її площу без шкоди для ґрунту.
Вирощування одних і тих самих культур на одному місці з року в рік виснажує ґрунт, що знижує врожайність і підвищує ризик захворювань рослин. Щоб підтримувати родючість землі, важливо правильно чергувати культури, вибираючи рослини з різними поживними потребами.
Після помідорів і огірків варто звернути увагу на рослини, які збагачують землю або мають мінімальні вимоги до ґрунту. Вдалий вибір допоможе не лише зберегти структуру ґрунту, а й покращити його якість для майбутніх посадок. Сівозміна в теплиці сприяє зниженню кількості шкідників і патогенів, що накопичуються в землі.
Важливо також враховувати рівень освітлення, температуру та вологість, адже вони впливають на ріст нових культур. Дотримання цих рекомендацій дозволить ефективно використовувати теплицю та отримувати врожай навіть восени.
Після томатів і огірків чудовим варіантом для теплиці стануть бобові культури, які збагачують землю азотом.
Горох, квасоля та боби не тільки покращують якість ґрунту, а й забезпечують додатковий урожай корисних продуктів. Вони мають глибоку кореневу систему, що допомагає розпушувати землю й покращувати її структуру.
Бобові швидко ростуть, не потребують великої кількості добрив і можуть служити сидератами для наступного сезону. До того ж, вони є природним захистом від деяких ґрунтових шкідників, які вражають пасльонові культури.
Варто лише враховувати, що квасоля не любить надмірного поливу, а горох краще росте при помірній температурі. Для максимального ефекту можна поєднувати різні види бобових, чергуючи їх між собою. Висівання бобових у теплиці - це простий спосіб підготувати землю до нового сезону без хімічних підживлень.
Листова зелень є чудовим варіантом для посадки після збирання основного врожаю, оскільки вона швидко росте та не виснажує ґрунт.
Кріп, петрушка, кінза, рукола та салати дозрівають за кілька тижнів і не потребують інтенсивного догляду. Ці культури добре переносять короткий світловий день і можуть рости навіть у прохолодних умовах. Зелень сприяє покращенню структури ґрунту, а її залишки можна використовувати як органічне добриво.
Окрім того, деякі види зелені, наприклад, рукола та кріп, мають фітонцидні властивості, що допомагає знезаражувати ґрунт. Регулярний посів зелені в теплиці дозволяє забезпечити себе свіжими вітамінами навіть у холодну пору року. Вона також допомагає утримувати вологу в ґрунті та запобігає його ущільненню.
Сидерати - це рослини, які спеціально вирощують для відновлення ґрунту та знищення шкідників. Найбільш популярними сидератами для теплиці є гірчиця, фацелія, люпин, редька олійна та жито. Вони швидко нарощують зелену масу, яку можна заорати в землю, збагачуючи її органічними речовинами.
Деякі сидерати, наприклад, гірчиця, здатні пригнічувати розвиток грибкових інфекцій та нематод, що залишаються після вирощування помідорів. Посів сидератів восени допомагає покращити структуру ґрунту, зробити його пухкішим і насиченим корисними елементами.
Крім того, вони запобігають вимиванню поживних речовин із ґрунту, що особливо важливо в теплицях. Щоб досягти найкращого ефекту, сидерати потрібно вчасно скошувати та закладати в землю.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Agro-market.net, Zemliak.com та Semena.in.ua.