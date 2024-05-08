Що посадити на городі в травні: овочі, ягоди і зелень

Овочі для висадки в травні

Деякі овочі найкраще висаджувати в першій половині травня - однак для кращої їхньої адаптації до умов необхідно розпушити ґрунт, збагативши його добривами або вапном відповідно до потрібної кислотності.

До овочів, які висаджують в травні, належать:

капуста;

картопля;

морква;

огірки;

ріпа;

редис;

пастернак;

кукурудза.

До того ж саджають цибулю, часник, горох і бобові.

Ці овочі також висаджують в травні, проте в другій половині місяця:

помідори;

баклажани.

Крім цього, в другій половині травня садять перець.

При висадці картоплі слід пересвідчитися, що температура ґрунту на глибині 9 см складає 8 градусів - інакше картопля може перемерзнути.

А от такі рослини як морква, ріпа, горох, боби та пастернак висаджуються тоді, коли температура повітря стабільна і неодмінно від 20 градусів.

Висадка гарбузових в травні

До гарбузових, які можна посадити в травні, належать:

гарбуз;

диня;

кавун.

Проте кожен з цих представників гарбузових найкраще росте при певних умовах. Зокрема гарбуз краще саджати на ділянку після квасолі, гороху, картоплі або помідорів, за потреби додаючи до ґрунту мінеральні добрива.

Для того, щоб підготувати ґрунт для дині, його потрібно прогріти, накривши за 2 тижні до висадки агроволокном. А кавун можна сіяти, якщо температура ґрунту становить від 12 градусів.

Які ягоди можна саджати в травні

Хоча ягоди, які висаджують в травні, не вимагають зусиль при посадці, ґрунт для них краще підготувати заздалегідь - він повинен мати нейтральний вміст кислот.

При виборі ділянки необхідно обирати освітлене місце, проте не "вітряне".

Серед ягід, які можна садити в травні, такі:

полуниця;

малина.

Однак, при висадці малини варто обирати ділянку якомога далі від полуниці, а також картоплі і помідорів. А от полуницю краще не садити на ділянку після пасльонових, капусти і огірків.

Яку зелень посадити

Більшість рослин, які висаджують в травні, стійкі до погодних змін, проте оптимальна температура повітря становить 14-15 градусів, для ґрунту - 11-13 градусів.

До таких рослин належать:

базилік;

цикорій;

петрушка;

кріп;

чебрець;

шавлія.

Петрушка, яку теж висаджують в травні, любить температуру повітря від 20 градусів, а температуру ґрунту - від 6 градусів, при якій досить добре росте і кріп, шпинат і салатний лист.