Що посадити на городі в травні: овочі, ягоди і зелень

Стабільна температура в травні та зволожена після дощів земля - чудові умови для висадки певних овочів і ягід. Крім того, в травні висаджують зелень, яка неодмінно знадобиться для салатів та інших страв.
Про те, що можна висаджувати на городі в травні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт sad-ogorod.in.ua.
Деякі овочі найкраще висаджувати в першій половині травня - однак для кращої їхньої адаптації до умов необхідно розпушити ґрунт, збагативши його добривами або вапном відповідно до потрібної кислотності.
До овочів, які висаджують в травні, належать:
До того ж саджають цибулю, часник, горох і бобові.
Ці овочі також висаджують в травні, проте в другій половині місяця:
Крім цього, в другій половині травня садять перець.
При висадці картоплі слід пересвідчитися, що температура ґрунту на глибині 9 см складає 8 градусів - інакше картопля може перемерзнути.
А от такі рослини як морква, ріпа, горох, боби та пастернак висаджуються тоді, коли температура повітря стабільна і неодмінно від 20 градусів.
До гарбузових, які можна посадити в травні, належать:
Проте кожен з цих представників гарбузових найкраще росте при певних умовах. Зокрема гарбуз краще саджати на ділянку після квасолі, гороху, картоплі або помідорів, за потреби додаючи до ґрунту мінеральні добрива.
Для того, щоб підготувати ґрунт для дині, його потрібно прогріти, накривши за 2 тижні до висадки агроволокном. А кавун можна сіяти, якщо температура ґрунту становить від 12 градусів.
Хоча ягоди, які висаджують в травні, не вимагають зусиль при посадці, ґрунт для них краще підготувати заздалегідь - він повинен мати нейтральний вміст кислот.
При виборі ділянки необхідно обирати освітлене місце, проте не "вітряне".
Серед ягід, які можна садити в травні, такі:
Однак, при висадці малини варто обирати ділянку якомога далі від полуниці, а також картоплі і помідорів. А от полуницю краще не садити на ділянку після пасльонових, капусти і огірків.
Більшість рослин, які висаджують в травні, стійкі до погодних змін, проте оптимальна температура повітря становить 14-15 градусів, для ґрунту - 11-13 градусів.
До таких рослин належать:
Петрушка, яку теж висаджують в травні, любить температуру повітря від 20 градусів, а температуру ґрунту - від 6 градусів, при якій досить добре росте і кріп, шпинат і салатний лист.
До речі, раніше ми писали про те, як позбутися кульбабок на городі.
Читайте також про те, де не варто саджати картоплю.