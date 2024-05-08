Что посадить на огороде в мае: овощи, ягоды и зелень

Овощи для высадки в мае

Некоторые овощи лучше высаживать в первой половине мая - однако для лучшей их адаптации к условиям необходимо разрыхлить почву, обогатив ее удобрениями или известью в соответствии с нужной кислотностью.

К овощам, которые высаживают в мае, относятся:

капуста;

картофель;

морковь;

огурцы;

репа;

редис;

пастернак;

кукуруза.

К тому же садят лук, чеснок, горох и бобовые.

Эти овощи также высаживают в мае, но во второй половине месяца:

помидоры;

баклажаны.

Кроме этого, во второй половине мая сажают перец.

При высадке картофеля следует убедиться, что температура почвы на глубине 9 см составляет 8 градусов - иначе картофель может перемерзнуть.

А такие растения как морковь, репа, горох, бобы и пастернак высаживаются тогда, когда температура воздуха стабильна и непременно от 20 градусов.

Высадка тыквенных в мае

К тыквенным, которые можно посадить в мае, относятся:

тыква;

дыня;

арбуз.

Однако каждый из этих представителей тыквенных лучше всего растет при определенных условиях. В частности тыкву лучше сажать на участок после фасоли, гороха, картофеля или помидоров, при необходимости добавляя в почву минеральные удобрения.

Для того чтобы подготовить почву для дыни, ее нужно прогреть, накрыв за 2 недели до высадки агроволокном. А арбуз можно сеять, если температура грунта составляет от 12 градусов.

Какие ягоды можно сажать в мае

Хотя ягоды, которые высаживают в мае, не требуют усилий при посадке, почву для них лучше подготовить заранее - она должна иметь нейтральное содержание кислот.

При выборе участка необходимо выбирать освещенное место, но не "ветряное".

Среди ягод, которые можно сажать в мае, такие:

клубника;

малина.

Однако при высадке малины следует выбирать участок как можно дальше от клубники, а также картофеля и помидоров. А вот клубнику лучше не сажать на участок после пасленовых, капусты и огурцов.

Какую зелень посадить

Большинство растений, которые высаживают в мае, устойчивы к погодным изменениям, однако оптимальная температура воздуха составляет 14-15 градусов, для почвы - 11-13 градусов.

К таким растениям относятся:

базилик;

цикорий;

петрушка;

укроп;

чабрец;

шалфей.

Петрушка, которую тоже высаживают в мае, любит температуру воздуха от 20 градусов, а температуру почвы - от 6 градусов, при которой достаточно хорошо растет и укроп, шпинат и салатный лист.