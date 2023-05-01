Про що попереджають павуки в будинку: найцікавіші та правдивіші прикмети

З павуками пов'язано безліч забобонів та давніх прикмет. Багато людей вважають, що павуки стають провісниками біди. А в езотериці навпаки – павуків називають провідниками у потойбічний світ, які несуть важливу інформацію та щастя.

Про що можуть попереджати павуки в будинку згідно з народними прикметами – читайте у матеріалі нижче.

Прикмети про павуків у будинку

Ви здивуєтеся, але зустріти павука в будинку – це добрий знак. Зазвичай вони селяться у будинках не просто так і несуть господарям будинку здоров'я, щастя та успіх у справах. Павутини, які вони плетуть у кутах, мають своє особливе значення – вони нейтралізують весь негатив, що накопичується у приміщеннях.

Павук на кухні - провісник проблем, які можуть виникнути в сім'ї. Такий павук попереджає про те, що в пару намагається вклинитися розлучник чи розлучниця.

Павук у ванній кімнаті – попередження про те, що з будинку почали витікати гроші. А ще він може попереджати, що в майбутньому доведеться витратити на щось термінове велику суму грошей.

Павук у спальні – це прикмета щаслива. Якщо ви його зустріли у спальні пари – вони будуть щасливі разом, у спальні самотньої людини – вона скоро зустріне свою половинку.

Павучок повзає у коридорі – важливе попередження. На порозі будинку може з'явитися людина, яка сильно заздрить чи плете підступи.

Побачити павука, який плете павутину – швидко загадуйте бажання. Якщо павук після поповзе нагору, бажання точно здійсниться.

Павук повзає у шафі або по одягу - до неминучих покупок

Злякалися раптової появи павука - лякаючі новини, різкі зміни

Павук сплів павутину над ліжком і повис на ній - до сварки

Павук сидить на стіні - попереду щасливі зміни

Павук застиг на одному місці надовго - до швидкого прибутку, який так само швидко піде

Павук бігає по стіні чи стелі – до фінансових збитків.

Павук спустився або впав на вас - чекайте величезних успіхів

Прикмети про павуків на вулиці або на роботі

Біжить вам назустріч – вигідне знайомство, вдалий день

Тікає від вас - дрібні неприємності

Сидить на робочому столі або поряд – підвищення, премія

Повзе по стіні – несе прибуток

Спускається на підлогу - до неприємностей, уникайте авантюр

Павук на спільній кухні - до напливу клієнтів чи вигідних контрактів

Впав на стіл - до заздрощів колег, хтось плете інтриги

Павуки та час доби

Побачити павука вранці – події, про які він попереджає, будуть на руку.

Побачити павука вдень - добрий знак, якщо павук повзе назустріч. У намічених планах чекає успіх.

Побачити павука ввечері – завжди до приходу грошей

Побачити павука вночі – будьте обережні, це може попереджати про неприємності.

Вбити павука добре чи погано?

А ця прикмета має дуже неоднозначні тлумачення. Існує повір'я, що, вбивши павука, ви спричините дощ. І негода буде вирувати довго.

Також є прикмета, що за вбивство павука небеса вибачать щонайменше 40 гріхів.

Але найвірніша прикмета - вбивство павука притягує неприємності, оскільки ці живі істоти з магічною історією.

Якщо ви зробили це випадково, то тричі попросіть у павука вибачення – це відведе лихо.