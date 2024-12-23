Що подивитися на Різдво всією родиною? Добірка затишних мультфільмів

Затишні анімаційні історії радують прихильників небанальними сюжетами, а також нагадуваннями про те, яким має бути добро і світло. Тому візьміть собі на замітку наступні кілька ідей, що подивитися усією родиною у період різдвяних свят.
РБК-Україна (проект Styler) пише про це детальніше.
За сюжетом Санта випадково пропускає одну дитину та забуває їй залишити подарунок у різдвяну ніч. Молодший син Санти, Артур, хоче виправити цю помилку та доставити презент самотужки, навіть якщо для цього доведеться зіштовхнутися з труднощами.
Анна та Ельза хочуть ідеально відсвяткувати Різдво, але розуміють, що у них немає сімейних традицій. Тому Олаф вирушає на пошуки хороших святкових звичаїв для своїх подруг. Ця історія дарує глядачам приклад неймовірної доброти та тепла.
Улюблений багатьма герой хоче організувати ідеальне Різдво для своїх рідних, проте його друзі, включно з Віслюком, створюють навколо хаос та перешкоджають реалізації його планів. Чи вдасться Шреку досягнути бажаного?
Це спеціальний випуск популярного анімаційного мультфільму "Мадагаскар". Тут головні герої - Алекс, Марті, Мелман та Глорія - хочуть організувати Різдво на острові, але на шляху до цього зіштовхуються з різними ситуаціями та несподіваними пригодами. Тепла історія зарядить гумором та ідеально підійде для перегляду всією родиною.
За сюжетом молодий листоноша Джеспер опиняється в далекому холодному місці, де всі живуть у ворожнечі одне з одним. Він знайомиться зі старим Клаусом, майстром, який займається створенням іграшок. І разом вони вирішують принести у містечко радість та створити казку на Різдво, адже місцеві жителі давно про це забули.