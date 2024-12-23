Что посмотреть на Рождество всей семьей? Подборка уютных мультфильмов

"Секретная служба Санта-Клауса"

По сюжету Санта случайно пропускает одного ребенка и забывает ему оставить подарок в рождественскую ночь. Младший сын Санты, Артур, хочет исправить эту ошибку и доставить презент самостоятельно, даже если для этого придется столкнуться с трудностями.

"Олаф и холодное приключение"

Анна и Эльза хотят идеально отпраздновать Рождество, но понимают, что у них нет семейных традиций. Поэтому Олаф отправляется на поиски хороших праздничных обычаев для своих подруг. Эта история дарит зрителям пример невероятной доброты и тепла.

"Шрек: Мороз, зеленый нос"

Любимый многими герой хочет организовать идеальное Рождество для своих родных, однако его друзья, включая Осла, создают вокруг хаос и препятствуют реализации его планов. Удастся ли Шреку достичь желаемого?

"Рождественский Мадагаскар"

Это специальный выпуск популярного анимационного мультфильма "Мадагаскар". Здесь главные герои - Алекс, Марти, Мелман и Глория - хотят организовать Рождество на острове, но на пути к этому сталкиваются с различными ситуациями и неожиданными приключениями. Теплая история зарядит юмором и идеально подойдет для просмотра всей семьей.

"Клаус"

Согласно сюжету, молодой почтальон Джеспер оказывается в далеком холодном месте, где все живут во вражде друг с другом. Он знакомится со старым Клаусом, мастером, который занимается созданием игрушек. И вместе они решают принести в городок радость и создать сказку на Рождество, ведь местные жители давно об этом забыли.