Що подивитися в похмуру погоду: 5 атмосферних фільмів для затишного вечора

"Шоколад" (2000)

Тепла та романтична мелодрама з Джонні Деппом у головній ролі. У тихе французьке містечко, яке так потребує позитивних змін, приїжджає молода жінка Вієнн (Жюльєт Бінош) з маленькою дочкою Аннук та відкриває кондитерську.

На її шляху стає дріб'язковий мер міста, він робить все можливе, щоб закрити її, але, заворожені теплим ставленням та неймовірно дивовижними цукерками, що підібрані на будь-який смак та будь-який настрій, городяни не хочуть, щоб магазин перестав працювати, а мила продавщиця залишила зовсім недавно обжите місце.

"Щоденник Бріджіт Джонс" (2001)

Картина розповідає історію самотньої закомплексованої англійки, яка мріє змінити своє життя. Бріджіт (Рене Зеллвегер) є співробітницею видавництва, але не може похвалитися успіхами в роботі. Вона переступила тридцятирічний рубіж, однак так і не зустріла за ці роки людину, яка хоча б віддалено нагадувала "чоловіка мрії". Серед інших проблем виділяється і питання зайвої ваги у поєднанні зі зловживанням сигаретами та алкоголем.

"Мої чорничні ночі" (2007)

Любов і розставання, сльози та образи, обман і зради оточують нас на будь-якому життєвому етапі, але треба зуміти зупинитися в потрібний момент і замислитися над тим, чого саме бажає твоя душа. Головне - не запізнитися.

Елізабет (Нора Джонс) перебуває у розпачі, дізнавшись про зраду коханої людини. Намагаючись заспокоїтися, вона виливає душу власнику найближчого кафе Джеремі (Джуд Лоу). Всього одна розмова, кілька пильних поглядів, чорничний пиріг із морозивом, і ось уже народилася нова історія кохання.

"Ейфорія" (2017)

Сестри Інес та Емілія не бачилися багато років. У минулому вони були на ножах і тепер вирішили помиритися. Інес - успішна художниця, але останнім часом у творчій кризі. Емілія запросила сестру в подорож у загадкове місце у глушині, куди можна дістатися лише гелікоптером. Після прибуття з'ясовується, що Емілія невиліковно хвора, і це місце - свого роду хоспіс для дуже забезпечених клієнтів.

"Дощовий день у Нью-Йорку" (2019)

Події розгортаються у Нью-Йорку. Сюди на вихідні приїжджають Гетсбі (Тімоті Шаламе) та Ешлі (Ель Фаннінг), його дівчина. Вона - журналіст-початківець і страшенно радіє можливості взяти інтерв'ю у відомого режисера. Зустріч має тривати лише годину, тож закохані зможуть провести всі вихідні у Нью-Йорку. Але всі плани псує дощ.