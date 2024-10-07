Что посмотреть в пасмурную погоду: 5 атмосферных фильмов для уютного вечера

Многие из нас любят дождливые и пасмурные дни, когда можно остаться дома, неспешно наблюдать за прохожими из окна, сделать себе горячий чай или ароматное какао, закутаться в теплый плед и включить любимый фильм. Это может быть какая-то новинка или же старые добрые комедии, которые вернут вас в беззаботных времена.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 атмосферных лент, которые можно пересмотреть, когда за окном идет дождь и хочется поднять себе настроение.
Теплая и романтическая мелодрама с Джонни Деппом в главной роли. В тихий французский городок, который так нуждается в позитивных переменах, приезжает молодая женщина Виенн (Жюльет Бинош) с маленькой дочерью Аннук и открывает кондитерскую.
На ее пути становится мелочный мэр города, он делает все возможное, чтобы закрыть ее, но, завороженные теплым отношением и невероятно изумительными конфетами, подобранные на любой вкус и любое настроение, горожане не хотят, чтобы магазин перестал работать, а милая продавщица покинула совсем недавно обжитое место.
Картина рассказывает историю одинокой закомплексованной англичанки, мечтающей изменить свою жизнь. Бриджит (Рене Зеллвегер) является сотрудницей издательства, но не может похвастаться успехами в работе. Она перешагнула тридцатилетний рубеж, однако так и не встретила за эти годы человека, хотя бы отдаленно напоминающего "мужчину мечты". Среди других проблем выделяется и вопрос лишнего веса в сочетании со злоупотреблением сигаретами и алкоголем.
Любовь и расставания, слезы и обиды, обман и предательства окружают нас на любом жизненном этапе, но нужно суметь остановиться в нужный момент и задуматься о том, чего же именно желает твоя душа. Главное - не опоздать.
Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви.
Сестры Инес и Эмилия не виделись много лет. В прошлом они были на ножах, и теперь решили помириться. Инес - успешная художница, но в последнее время в творческом кризисе. Эмилия пригласила сестру в путешествие в загадочное место в глуши, куда можно добраться только на вертолете. По прибытии выясняется, что Эмилия неизлечимо больна, и это место - своего рода хоспис для очень обеспеченных клиентов.
События разворачиваются в Нью-Йорке. Сюда на выходные приезжают Гэтсби (Тимоти Шаламе) и Эшли (Эль Фаннинг), его девушка. Она - начинающий журналист и ужасно радуется возможности взять интервью у известного режиссера. Встреча должна длиться всего час, так что влюбленные смогут провести целые выходные в Нью-Йорке. Но все планы портит дождь.
Ранее мы рассказали о кинолентах для пар, которые будут интересными и для вас, и для вашей половинки.
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