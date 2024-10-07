Что посмотреть в пасмурную погоду: 5 атмосферных фильмов для уютного вечера

"Шоколад" (2000)

Теплая и романтическая мелодрама с Джонни Деппом в главной роли. В тихий французский городок, который так нуждается в позитивных переменах, приезжает молодая женщина Виенн (Жюльет Бинош) с маленькой дочерью Аннук и открывает кондитерскую.

На ее пути становится мелочный мэр города, он делает все возможное, чтобы закрыть ее, но, завороженные теплым отношением и невероятно изумительными конфетами, подобранные на любой вкус и любое настроение, горожане не хотят, чтобы магазин перестал работать, а милая продавщица покинула совсем недавно обжитое место.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Картина рассказывает историю одинокой закомплексованной англичанки, мечтающей изменить свою жизнь. Бриджит (Рене Зеллвегер) является сотрудницей издательства, но не может похвастаться успехами в работе. Она перешагнула тридцатилетний рубеж, однако так и не встретила за эти годы человека, хотя бы отдаленно напоминающего "мужчину мечты". Среди других проблем выделяется и вопрос лишнего веса в сочетании со злоупотреблением сигаретами и алкоголем.

"Мои черничные ночи" (2007)

Любовь и расставания, слезы и обиды, обман и предательства окружают нас на любом жизненном этапе, но нужно суметь остановиться в нужный момент и задуматься о том, чего же именно желает твоя душа. Главное - не опоздать.

Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви.

"Эйфория" (2017)

Сестры Инес и Эмилия не виделись много лет. В прошлом они были на ножах, и теперь решили помириться. Инес - успешная художница, но в последнее время в творческом кризисе. Эмилия пригласила сестру в путешествие в загадочное место в глуши, куда можно добраться только на вертолете. По прибытии выясняется, что Эмилия неизлечимо больна, и это место - своего рода хоспис для очень обеспеченных клиентов.

"Дождливый день в Нью-Йорке" (2019)

События разворачиваются в Нью-Йорке. Сюда на выходные приезжают Гэтсби (Тимоти Шаламе) и Эшли (Эль Фаннинг), его девушка. Она - начинающий журналист и ужасно радуется возможности взять интервью у известного режиссера. Встреча должна длиться всего час, так что влюбленные смогут провести целые выходные в Нью-Йорке. Но все планы портит дождь.