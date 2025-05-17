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Що подивитися після "Євробачення": 7 яскравих фільмів про музику, натхнення та любов

Фільми про музику, натхнення та любов (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Від історій зірок про шлях до великої сцени до культових мюзиклів та драм - ці фільми занурюють у світ, де музика грає головну роль.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку стрічок, які подарують яскраві емоції після "Євробачення".

"Богемна рапсодія"

Біографічна драма розповідає про життя і творчість соліста гурту "Queen" Фредді Меркюрі. Головну роль виконав Рамі Малек. 


"Рокетмен"

Епічна музична описує життя перших музичних кроків та проривних років сера Елтона Джона.


"Майже знамениті"

15-річний Вільям відкриває для себе складні залаштунки світу рок-н-ролу, коли відправляється у тур з відомим музичним гуртом заради написання статі для видання Rolling Stone.


"Перетнути межу"

Від важкого дитинства на фермі до становлення легендою кантрі - фільм розповідає про тернистий шлях музиканта Джоні Кеша. Про його кар'єру та боротьбу за справжнє кохання. 


"Чикаго"

Оскароносний мюзикл занурює в історію співачки Роксі Гарт, яка опиняється у в'язниці за вбивство. Туди ж потрапляє примадонна Велма! Обидві починають змагатися за увагу ЗМІ, громадськості й адвоката.


"У джазі тільки дівчата"

Щоб врятуватися від мафії, два музиканти перевдягаються у жінок та доєднуються до джаз-бенду. І поки один намагається урятувати своє життя, інший - закохується у чарівну співачку, яку втілює Мерилін Монро.


"Народження зірки"

Музична драма про талановиту співачку Еллі, життя якої змінюється після знайомства з кантрі-музикантом Джексоном. На тлі свого кохання вони проходять випробування славою, заздрістю та боротьбою з внутрішніми демонами.

 

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