Що подивитися після "Євробачення": 7 яскравих фільмів про музику, натхнення та любов

"Богемна рапсодія"

Біографічна драма розповідає про життя і творчість соліста гурту "Queen" Фредді Меркюрі. Головну роль виконав Рамі Малек.



"Рокетмен"

Епічна музична описує життя перших музичних кроків та проривних років сера Елтона Джона.



"Майже знамениті"

15-річний Вільям відкриває для себе складні залаштунки світу рок-н-ролу, коли відправляється у тур з відомим музичним гуртом заради написання статі для видання Rolling Stone.



"Перетнути межу"

Від важкого дитинства на фермі до становлення легендою кантрі - фільм розповідає про тернистий шлях музиканта Джоні Кеша. Про його кар'єру та боротьбу за справжнє кохання.



"Чикаго"

Оскароносний мюзикл занурює в історію співачки Роксі Гарт, яка опиняється у в'язниці за вбивство. Туди ж потрапляє примадонна Велма! Обидві починають змагатися за увагу ЗМІ, громадськості й адвоката.



"У джазі тільки дівчата"

Щоб врятуватися від мафії, два музиканти перевдягаються у жінок та доєднуються до джаз-бенду. І поки один намагається урятувати своє життя, інший - закохується у чарівну співачку, яку втілює Мерилін Монро.



"Народження зірки"

Музична драма про талановиту співачку Еллі, життя якої змінюється після знайомства з кантрі-музикантом Джексоном. На тлі свого кохання вони проходять випробування славою, заздрістю та боротьбою з внутрішніми демонами.