Що подарувати дівчинці до зимових свят: топ-14 варіантів

Книга

Якщо дівчинка любить читати, хороша книжка стане чудовим подарунком на зимові свята. Крім цього, книги, які відповідають інтересам дівчинки - фентезі, енциклопедії, комікси - розвивають любов до читання.

М’яка іграшка

М’яка іграшка - це завжди улюблений подарунок для маленьких дівчаток. Вибирайте улюблених персонажів з мультиків або м’яких звіряток.

Ляльки

Це класика, яка завжди буде актуальна для маленьких дівчаток, які граються ляльками. Вибір величезний: від ляльок різних типів з різними костюмами до тематичних наборів.

Конструктори

Конструктори, наприклад LEGO, не тільки розвивають творчі здібності, а й дарують години веселощів. Серед наборів є і спеціальні фентезійні та побутові серії: замки, ферми та тематичні персонажі.

Набір для творчості

Набір для малювання, ліплення, бісероплетіння, вишивання, дасть змогу розвинути творчі здібності дівчинки. Втім, важливо дізнатися про інтереси дівчинки.

Набори для експериментів

Різноманітні набори для експериментів пробуджують інтерес до науки. Тож це буде корисним подарунком для дівчинки на зимові свята.

Що подарувати дівчинці на зимові свята (ілюстративне фото: Freepik)

Музичні інструменти

Дівчатам, які люблять музику, можна подарувати на зимові свята синтезатор, гітару або барабани. Або ж, якщо дитина не впевнена в тому, який інструмент подобається найбільше - подарувати сертифікат на музичний майстер-клас.

Спортивний інвентар

Різноманітні спортивні аксесуари, як-от скакалка, м'яч, ролики, скейтборд - хороший подарунок для активних дівчаток.

Настільні ігри

Настільні ігри прекрасно розвивають логіку, фантазію та соціальні навички. Цей подарунок для дівчинки на зимові свята подарує море емоцій від веселого проведення часу з грою в компанії родини або друзів.

Прикраси

Прикраси - популярний варіант подарунка для дівчинки. Не обов'язково дорогі, але гарні прикраси відповідно до вподобань дівчинки підкреслять індивідуальність.

Сертифікат на майстер-клас

Майстер-клас - корисний подарунок для дівчинки. Це може бути майстер-клас з танців, малювання, рукоділля або іншого захоплення.

Як обрати подарунок для дівчинки (ілюстративне фото: Freepik)

Косметичний набір

Безпечні набори косметики для підлітки, яка любить створювати яскраві образи, стане чудовим подарунком до зимових свят.

Тематичний одяг

Модний одяг для дівчинки з принтами улюблених персонажів з книг, коміксів або фільмів - вдалий вибір для подарунка до свят.

Подарункові сертифікати

Подарункові сертифікати на покупки в магазинах дитячих товарів дозволяють дівчинці вибрати те, що їй справді хочеться.

Новорічні та різдвяні подарунки для дівчаток повинні бути не лише цікавими, а й корисними для розвитку. Вибирайте подарунки, які відповідають інтересам дитини.

І, звісно, не забувайте про безпеку - обирайте іграшки та аксесуари, виготовлені з безпечних матеріалів, без дрібних деталей, які можуть бути небезпечні для дітей. Тоді ваш подарунок стане незабутнім для дівчинки.