Что подарить девочке к зимним праздникам: топ-14 вариантов

Новый год и Рождество - отличная возможность порадовать детей и подростков интересными и полезными подарками. Выбор презента для девочки может быть не таким легким, как кажется, но, учтя ее интересы, возраст и увлечения, задачу можно упростить.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило идеи подарков для девочки на Новый год и Рождество.
Если девочка любит читать, хорошая книжка станет отличным подарком на зимние праздники. Кроме этого, книги, которые соответствуют интересам девочки - фэнтези, энциклопедии, комиксы - развивают любовь к чтению.
Мягкая игрушка - это всегда любимый подарок для маленьких девочек. Выбирайте любимых персонажей из мультиков или мягких зверушек.
Это классика, которая всегда будет актуальна для маленьких девочек, которые играют куклами. Выбор огромный: от кукол разных типов с разными костюмами до тематических наборов.
Конструкторы, например LEGO, не только развивают творческие способности, но и дарят часы веселья. Среди наборов есть и специальные фэнтезийные и бытовые серии: замки, фермы и тематические персонажи.
Набор для рисования, лепки, бисероплетения, вышивания, позволит развить творческие способности девочки. Впрочем, важно узнать об интересах девочки.
Разнообразные наборы для экспериментов пробуждают интерес к науке. Так что это будет полезным подарком для девочки на зимние праздники.
Что подарить девочке на зимние праздники (иллюстративное фото: Freepik)
Девочкам, которые любят музыку, можно подарить на зимние праздники синтезатор, гитару или барабаны. Или же, если ребенок не уверен в том, какой инструмент нравится больше всего - подарить сертификат на музыкальный мастер-класс.
Разнообразные спортивные аксессуары, такие как скакалка, мяч, ролики, скейтборд - хороший подарок для активных девочек.
Настольные игры прекрасно развивают логику, фантазию и социальные навыки. Этот подарок для девочки на зимние праздники подарит море эмоций от веселого времяпровождения с игрой в компании семьи или друзей.
Украшения - популярный вариант подарка для девочки. Не обязательно дорогие, но красивые украшения в соответствии с предпочтениями девочки подчеркнут индивидуальность.
Мастер-класс - полезный подарок для девочки. Это может быть мастер-класс по танцам, рисованию, рукоделию или другому увлечению.
Как выбрать подарок для девочки (иллюстративное фото: Freepik)
Безопасные наборы косметики для подростка, которая любит создавать яркие образы, станет отличным подарком к зимним праздникам.
Модная одежда для девочки с принтами любимых персонажей из книг, комиксов или фильмов - удачный выбор для подарка к праздникам.
Подарочные сертификаты на покупки в магазинах детских товаров позволяют девочке выбрать то, что ей действительно хочется.
Новогодние и рождественские подарки для девочек должны быть не только интересными, но и полезными для развития. Выбирайте подарки, которые соответствуют интересам ребенка.
И, конечно, не забывайте о безопасности - выбирайте игрушки и аксессуары, изготовленные из безопасных материалов, без мелких деталей, которые могут быть опасны для детей. Тогда ваш подарок станет незабываемым для девочки.
Кстати, недавно мы писали о том, что подарить на зимние праздники мальчику.
Кроме этого, рассказывали, что можно подарить человеку, который говорит, что ему ничего не надо.
При написании материала использовались такие источники: Parents, Good Housekeeping, The Spruce, Quora.