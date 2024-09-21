Що подарувати дівчинці на перший День народження: 15 гарних варіантів

Перший День народження - важлива та захоплива подія, як для дитини, так і для її батьків. Але не менш важливо підготувати цікавий подарунок дитині на 1 рік.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготували список того, що можна подарувати дівчинці на перший День народження.

Як обирати подарунок дівчинці на перший День народження

Обираючи подарунок дитині на перший День народження, необхідно враховувати вік дитині. Не всі речі однаково безпечні та цікаві для малюків.

Тому, щоб обрати хороший подарунок, варто враховувати наступне:

Розмір деталей. В такому віці дитина активно вивчає навколишній світ - не лише на дотик, а й на смак. Тому деталі мають бути такими, щоб дитина не могла їх проковтнути. Також на упакуванні зазвичай вказано, для якого віку призначена іграшка.

В такому віці дитина активно вивчає навколишній світ - не лише на дотик, а й на смак. Тому деталі мають бути такими, щоб дитина не могла їх проковтнути. Також на упакуванні зазвичай вказано, для якого віку призначена іграшка. Матеріали. Не слід обирати найдешевші іграшки, адже вони можуть бути виготовлені з неякісного матеріалу. Це становитиме загрозу для здоров'я допитливої дитини, яка може спробувати подарунок "на зуб". До того ж ліпше звернути увагу на іграшки з гіпоалергенного матеріалу.

Не слід обирати найдешевші іграшки, адже вони можуть бути виготовлені з неякісного матеріалу. Це становитиме загрозу для здоров'я допитливої дитини, яка може спробувати подарунок "на зуб". До того ж ліпше звернути увагу на іграшки з гіпоалергенного матеріалу. Якість та міцність . Якісно зроблена річ означає, що її деталі не зламаються під час використання і не зашкодять дитині.

. Якісно зроблена річ означає, що її деталі не зламаються під час використання і не зашкодять дитині. Вигляд. Маленькі діти дуже вразливі - на це неодмінно треба зважати при виборі подарунка. Презент повинен бути гарним і викликати у дитини захват.

Обирати якісний подарунок дівчинці на перший День народження краще в спеціалізованих магазинах для малечі. Крім цього, важливо враховувати зацікавлення дитини і можливі алергії.

Що подарувати дівчинці на 1 рік

Розвивальна книжка

Розвивальна книга з яскравими ілюстраціями - чудовий подарунок для дівчинки. Але важливо обирати з цупкими сторінками, щоб дитина змогла гортати книжку, не порвавши її. До того ж необхідно підібрати її відповідно віковим особливостям.

Розвивальна іграшка

Інтерактивна іграшка, наприклад, у вигляді милої тваринки, допоможе дитині розвинути зорово-моторну координацію та дрібну моторику за допомогою різнокольорових кнопок.

Також іграшки, які розмовляють, сприяють розвитку мовлення - адже дитина повторюватиме слова або фрази.

М'яка іграшка

Можливо, м'яка іграшка здається не таким цікавим подарунком, як розвивальна, проте вона теж може стати улюбленою іграшкою дитини. М'яка поверхня може розвивати моторику, а також допомогти заспокоїтися.

Дитячий спінер

Набір з шести іграшок-вертушок чудово підійде для малюків, які люблять досліджувати цікаві текстури та речі з причинно-наслідковими зв'язками.

Липучки дозволяють прикріпити їх до більшості твердих поверхонь, наприклад, підставки для стільчиків для годування та ванни. Щоб спінер був максимально корисним, пошукайте з цифрами або різнокольоровий.

Безпечні фарби

Однорічні діти досліджують світ за допомогою органів чуття, тож набір для малювання дарує їм незабутній досвід розмазування, розтікання та розтирання фарб (які можна змивати), створюючи різні кольори та візерунки.

В процесі малювання може бути брудно, але це буде варте позитивних емоцій дитини.

Безпечний дитячий пластилін

Безпечний пластилін не лише цікавий подарунок дівчинці на 1 рік, а й корисна річ для розвитку мовлення. Адже дрібна моторика стимулює роботу мозку.

Дитячі музичні інструменти

Музичні іграшки дуже подобаються малюкам, які тягнуться до всього, що допомагає їм видавати звуки. Хтозна, можливо, дитина буде співачкою або піаністкою?

Хоча однорічні діти ще не зовсім готові до уроків гри на музичних інструментах, вони все одно можуть отримати користь від музичного досвіду: музика може навіть допомогти немовлятам, які лепечуть, швидше розвинути мовні навички.

Існує безліч варіантів - дитяче піаніно чи синтезатор, бубен, барабан, маракаси, гітара, ксилофон та навіть музичний столик.

Конструктор для малюків

Класична іграшка, з якою діти гратимуться роками - це великий мішок конструктору з великими деталями. Хоча може здатися, що конструктор - іграшка для хлопчиків, насправді це чудово розвиватиме моторику і фантазію дитини, незалежно від статі.

Сортер

Сортер - це закритий контейнер, схожий на вежу або будиночок. Сортер містить отвори різної форми і кольору, які треба розподіляти відповідні фігурки, що чудово розвиває логічне мислення дівчинки 1 року.

Толокар

Толокар допоможе дитині розвивати навички ходьби, а також тримати рівновагу - адже дитина їде, завдяки відштовхування ногами. Тож такий подарунок на перший День народження буде корисним як для дівчинки, так і для хлопчика.

Музичний килимок

Музичний килимок - подарунок на перший День народження, який сприяє розвитку моторики. А рухатися під мелодії дитині буде веселіше.

Бізіборд

Бізіборд або бізікуб - дошка або кубик з різноманітними цікавими деталями - лабіринтами, кульками, замочками та шнурками, які добре розвивають тактильні відчуття.

Надувний басейн

Надувний басейн - не лише веселий подарунок для дівчинки (або хлопчика), а й рятівна річ у спеку. Звісно, дитину в басейні в жодному разі не можна залишати без нагляду дорослих.

Також басейн можна наповнити різнобарвними легкими пластиковими кульками.

Дитячий велосипед

Діти в віці 1 року починають вчитися ходити, навіть бігати. Тож дитячий триколісний велосипед зі спеціальною ручкою тримачем - цікавий подарунок для дівчинки на День народження, який допоможе тримати рівновагу.

Мольберт для малювання

Звісно, мова не йде про художній мольберт для малювання - радше про білу дошку на ніжках. Цей подарунок на перший День народження допоможе не лише розвивати навички письма згодом, а й вчитися тримати рівновагу.