Что подарить на 8 марта: топ-15 лучших гаджетов для любимой

Выбрать идеальный подарок на 8 Марта - задача не из легких, особенно если хочется удивить и порадовать. Гаджеты - отличный вариант для современных женщин, ведь они совмещают в себе практичность, стиль и технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на женский сайт Glamour .

Многофункциональная палочка для ухода за кожей Solawave 4-в-1 Radiant Renewal

Цена: 6500 гривен

Solawave - это портативная палочка, использующая красный свет для уменьшения морщин и тонких линий, улучшения тона и текстуры кожи, а также стимулирования выработки коллагена.

С помощью гаджета вы получите уменьшение отечности и легкий лифтинг. Утром это особенно полезно, потому что помогает избавиться от лишней жидкости, накопившейся за ночь.

Solawave 4-в-1 Radiant Renewal

Умный сад Click and Grow

Цена: 4 999 гривен

Нет места для огорода? Не проблема. Эта система для выращивания растений в помещении позволяет легко выращивать зелень и травы для кулинарных экспериментов. Гидропонная грядка, управляемая через приложение, полностью автоматизирована, что делает процесс максимально простым и практически безошибочным.

Умный сад Click and Grow

Лазерный прибор для удаления волос Ulike

Цена: 13 999 гривен

Этот популярный лазерный эпилятор для домашнего использования стоит намного дешевле салонных процедур, но уже через несколько недель избавляет от нежелательных волос - на подмышках, ногах и даже в зоне бикини.

Лазерный прибор для удаления волос Ulike

Умное кольцо Oura Ring 4

Цена: 14 999 гривен

Этот незаметный гаджет, доступный в пяти металлических оттенках, отслеживает сон, активность и частоту сердечных сокращений, помогая контролировать состояние здоровья.

Oura Ring предоставляет детальную аналитику сна, которая поможет вам скорректировать режим отдыха и улучшить качество сна.

Oura Ring 4

Будильник Hatch Restore 2 с имитацией рассвета

Цена: 8 300 гривен

Этот умный будильник поможет легко просыпаться по утрам - он постепенно увеличивает яркость света в комнате перед сигналом, создавая естественный эффект пробуждения.

А ночью он может использоваться как звуковой гаджет, создавая расслабляющую атмосферу перед сном.

Hatch Restore 2

Увлажнитель воздуха Canopy Humidifier Starter Set

Цена: 8 600 гривен

В сухие зимние месяцы этот стильный увлажнитель станет незаменимым помощником. Он не создает избыточной влажности, работая по специальной технологии, которая поддерживает комфортный уровень влажности в помещении.

Canopy Humidifier Starter Set

Профессиональный паровой аппарат для лица Dr. Dennis Gross Skincare Pro

Цена: 9 570 гривен

Как спа-процедура в домашних условиях, этот гаджет использует пар для глубокой очистки пор, увлажнения кожи и улучшения кровообращения.

Dr. Dennis Gross Skincare Pro

Прибор для ухода за кожей Therabody TheraFace Pro

Цена: 17 550 гривен

Этот уникальный бьюти-гаджет от Therabody оснащен четырьмя разными насадками, которые обеспечивают точечный массаж лица, шеи и кожи головы. Он помогает очищать кожу, снимать напряжение, улучшать кровообращение и уменьшать отечность одновременно. В комплект также входят насадки для светотерапии с красным и синим светом.

Therabody TheraFace Pro

Стартовый набор NuFace Mini Microcurrent Facial Device

Цена: 9 300 гривен

Этот гаджет использует микротоки для тонуса и подтяжки мышц лица, а также уменьшает морщины и тонкие линии.

NuFace Mini Microcurrent Facial Device

Камера для домашних животных Petcube Cam

Цена: 1 999 гривен

Если больше всего беспокоит разлука с питомцем во время работы или путешествий, эта умная камера - идеальное решение. Она позволяет наблюдать за любимцем, играть с ним и даже разговаривать, находясь в любой точке мира.

Petcube Cam

Умные часы Apple Watch Series 9

Цена: 16 999 гривен

Новейшие умные часы Apple Watch - это не только стильный аксессуар, но и продвинутый фитнес-трекер. Они получили обновленные функции мониторинга здоровья, включая анализ сна и женского цикла. В смарт-часах есть приложение для осознанности, где можно записывать свое настроение и эмоции.

Apple Watch Series 9

Массажный пистолет TheraGun Sense

Цена: 16 590 гривен

Эта версия оснащена четырьмя насадками с разной интенсивностью, помогая избавиться от мышечного напряжения и восстановиться после тренировок. Это отличный гаджет для активных людей, которым не хочется тратить деньги на дорогие массажи.

TheraGun Sense

LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Цена: 24 080 гривен

Маска для светотерапии с красным и синим светом DRx SpectraLite FaceWare Pro быстро завоевала популярность в соцсетях, так как очень удобно сидит на лице и не вызывает дискомфорт.

LED-маска Dr. Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Умная кружка Ember Smart Mug

Цена: 8 580 гривен

Идеальный подарок как для занятой мамы, так и для офисного работника. Эта умная кружка поддерживает идеальную температуру напитка в течение 90 минут. Она нагревает кофе или чай до 51-63 градусов по Цельсию и сигнализирует LED-индикатором, когда напиток готов к употреблению. Это многофункциональный аксессуар, который быстро становится незаменимым.

Ember Smart Mug

Аэрогриль Cosori Air Fryer Pro

Цена: 4 999 гривен

Белая бытовая техника встречается не так уж часто, но эта модель совмещает стиль и функциональность. Компактный аэрогриль не только отлично смотрится на кухонной столешнице, но и позволяет быстро готовить хрустящие блюда с минимальным количеством масла. Идеально для тех, кто ценит красоту и удобство в быту.

Аэрогриль Cosori Air Fryer Pro

Вас может заинтересовать:

14 лучших подарков, о которых мечтает каждый ценитель музыки

Ученые выяснили, когда и почему люди начали дарить подарки

14 крутых подарков, которые порадуют любого геймера