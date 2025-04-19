Що почитати цієї весни: добірка книг українських авторів, які не відпускають до останньої сторінки

"Помста", Євген Стеблівський

У цьому романі минуле і сучасність сходяться в одній точці - у справедливості, що давно не має офіційної адреси. "Помста" - це перша художня спроба осмислити можливість створення українського "Моссаду" - таємної сили, здатної діяти тоді, коли офіційні структури безсилі або скомпрометовані.

Мертвими знаходять російських пілотів, причетних до воєнних злочинів. У гущі жорстоких боїв і корупційних зрад з'являється альтернативна місія - знищення ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Але чи можна залишитися людиною, коли твоя мета - помста?

Це не просто трилер. Це моральна дилема, роздуми про етику війни, про ціну тиші і вартість голосу совісті. І хоч роман залишається у площині художнього вимислу, читається він, як щось дуже можливе.

"Помста" Євгена Стеблівського (фото: fabulabook.com)

"Лють", Євген Стеблівський

Це не лише розповідь про війну, а й глибокий емоційний портрет суспільства, що раптово опинилося в новій реальності. Троє однокласників, чиї шляхи розходяться між фронтом, окупацією та закордоном, стають дзеркалом для кожного з нас.

Стеблівський майстерно вплітає до художнього полотна свідчення реальних учасників оборони "Азовсталі", голоси тероборонців, волонтерів, простих людей, які взялися чинити опір. Це масштабна й щира хроніка, де кожен епізод як удар у серце, а кожен персонаж як частинка нашої спільної пам'яті.

"Лють" - це про втрати й віру, про страх і героїзм, про те, як народжується нова нація у вогні. Роман читається як документ епохи, що ще триває. І водночас як свідчення людської гідності, яка не здається.

"Лють" Євгена Стеблівського (фото: fabulabook.com)

"Свято Цапа", Маріо Варгас Льйоса

Це один із найпотужніших романів про природу диктатури. У центрі - історія Рафаеля Трухільйо, жорстокого правителя Домініканської Республіки, який понад 30 років тримав країну в страху. Він керував за допомогою репресій, шантажу та культу власної особи аж поки його влада не похитнулась, і змова не поклала кривавий кінець епосі "Цапа".

Через особисту історію героїні Уранії Кабраль, яка повертається до батьківщини після десятків років мовчання, Льйоса створює глибоку, моторошну панораму життя під диктатурою. З темного минулого прориваються голоси жертв і злочинців.

"Свято Цапа" - роман, що не відпускає. Він про те, як одна людина може підкорити собі мільйони. І про те, як навіть найміцніша тиранія неминуче падає, залишаючи по собі біль і пам'ять.

"Свято Цапа" Маріо Варгас Льйоса (фото: fabulabook.com)

"Точка виходу", Андрій Кокотюха

Це другий роман у циклі воєнно-пригодницьких трилерів "Таймер війни" Андрія Кокотюхи. У сюжеті - обмін полоненими, що відбувається на тимчасово окупованій території, де життя і смерть вирішуються за лічені хвилини. Офіцер військової розвідки Влад Хмара, виконуючи важливу місію, стикається з підступною грою російських спецслужб, які використовують його друга Барса як розмінну монету для досягнення власних цілей. Розвідник мусить рятувати не тільки друга, а й зберегти баланс між виконанням завдання та захистом родини спецпризначенця.

Кокотюха не шкодує емоцій і деталей, змальовуючи картину не лише жорстокої війни, а й політичних маніпуляцій, де кожен рух піддається ретельному розрахунку.

Ця книга про стійкість, мужність і відданість у найскладніших умовах. Хмара намагається знайти Барса і розкрити зрадників, але кожен його крок відлунює вибухами та небезпекою.

"Точка виходу" Андрія Кокотюхи (фото: fabulabook.com)

"Мертві стукають", Вікторія Дудик

Глибокий і пронизливий роман, що поєднує сімейну драму, містичні елементи та складні міжкультурні зв'язки між заходом і сходом України. У центрі сюжету - проста жінка з бойківського села Ялинкувате, чий незламний характер стає каменем спотикання для всіх навколо.

Через її життя проходить хвиля подій, що змінюють долі тих, хто з нею пов'язаний, а таємниці, що лежать у її минулому, поступово відкриваються, піднімаючи важливі питання про те, як наші корені й минуле визначають майбутнє.

Схід і Захід України, їхні історії та конфлікти переплітаються на тлі боротьби героїні за свою правду та свою родину. Книга не просто розповідає історію - вона втягує в себе, залишаючи гіркий осад від внутрішніх конфліктів, які переживають герої.

"Мертві стукають" Вікторії Дудик (фото: fabulabook.com)

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