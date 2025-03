Книги зумерів. Як молодь впливає на книжковий ринок України і до чого тут TikTok

Читач Генрі Ерлс, наприклад, чию історію розповідає The Guardian, приходить туди не лише за читанням в особливій атмосфері, а й за новими знайомствами: одного разу передав записку дівчині поруч, а іншого - зав’язав розмову зі студентом-юристом на сходах.

Широкі вподобання покоління Z змінюють книжковий ринок. Уже з’явилася низка нових авторів, які міксують стилі та формати та створюють нестандартні історії: наприклад, надприродний поліаморний роман Сонді Уорнер "Lead Me Astray", фентезійна історія з афро-карибськими мотивами Ненді Тейлор "Given", роман про кікбоксинг Клаудії Тан "Perfect Addiction" та багато інших. Покоління Z змінюють книжковий ринок(фото: пресслужба "Книжкової країни")

"Сфера інтересів покоління Z неймовірно широка. Вони люблять художню літературу, мемуари, перекладні романи та класику". Та додає, що серед молодих читачів все одно формуються свої субкультури - зокрема, книги для "крутих дівчат" і "сумних дівчат", - каже 28-річна співзасновниця популярного TikTok-акаунта про читацькі звички зумерів Books on the Bedside Халі Браун.

