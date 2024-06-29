Що пити в жарку погоду? Цей напій найкращий для гідратації

Що таке зволоження організму?

Достатня гідратація, особливо в жарку погоду або під час занять спортом, дуже важлива для підтримки балансу в організмі. Організм людини в основному складається з води. Зволоження організму дозволяє підтримувати належну температуру тіла, живить клітини і зволожує суглоби, допомагає запобігти інфекціям, підтримує роботу серця, нирок і кишечника.

Проте гідратація передбачає не лише поповнення рідини та підтримку її балансу, а й утримання її в організмі. Це означає, що користь від вживання напою не буде швидко втрачена через сечовипускання.

Ми час від часу п’ємо, але весь час втрачаємо воду з організму. У спекотні дні ми втрачаємо його ще більше. Тому в жарку погоду потрібно пити навіть більше рідини, ніж зазвичай, тобто 3-4 літри на день.

Що пити в жарку погоду? Цей напій зволожує краще, ніж вода

Згідно з дослідженням, проведеним у Шотландському університеті св. Ендрюс, вода не є найбільш зволожуючим напоєм.

В експерименті взяли участь майже 90 здорових і достатньо гідратованих дорослих. Вчені з Шотландії розрахували індекс гідратації різних напоїв, взявши до уваги, скільки води забезпечує певна рідина та як швидко вона виводиться із сечею.

Кожен учасник випивав 1 літр води або іншого напою протягом півгодини, а потім перевіряли кількість сечі, яку вони виділили за 4 години.

Це дослідження говорить нам багато з того, що ми вже знали: електроліти, такі як натрій і калій, сприяють кращій гідратації, тоді як калорії в напоях спонукають повільніше спорожнення шлунка і, отже, повільніше сечовипускання.

Результат дослідження дивує, оскільки виявилося, що молоко зволожує організм більше, ніж вода. Це стосувалося як знежиреного, так і цільного молока. Це пов’язано з тим, що воно містить цукор (лактозу), білок і жир, які допомагають уповільнити виведення рідини зі шлунка та довше підтримувати зволоження. Крім того, натрій, який він містить, утримує воду в організмі.