Що пити на Великдень? Топ-5 напоїв, які здивують гостей: не лише узвар

Великдень - це не лише час духовного піднесення, але й теплих зустрічей за щедро накритим столом. Щоб зробити святкове частування ще особливішим, спробуйте приготувати оригінальні напої власноруч.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує п’ять смачних і корисних напоїв, які легко зробити на власній кухні.
Ніжний, ароматний і дуже заспокійливий напій із лавандою чудово доповнить пасхальні солодощі.
Інгредієнти:
Приготування: підігрійте негазовану воду з цукром, додайте лаванду й дайте покипіти кілька хвилин. Накрийте кришкою і залиште настоюватися кілька годин. Процідіть, додайте газовану воду та сік лимона. Подавайте охолодженим.
Оригінальний теплий напій, який гарно смакуватиме як із солодким, так і з м’ясними стравами.
Інгредієнти:
Приготування: змішайте моркву, чай, корицю та м’яту. Залийте окропом і залиште настоюватися 10-15 хвилин. Перед подачею додайте ще трохи свіжої м’яти для аромату.
Свіжий і вітамінний напій, який заряджає енергією та смакує всім без винятку.
Інгредієнти:
Приготування: обдайте лимон окропом і розріжте на дві частини: одну вичавте, іншу наріжте. Полуницю збийте в блендері із цукром, додайте подрібнений базилік і воду. Додайте лимонний сік і шматочки лимона. Подавайте з льодом і листям базиліку.
Цей напій - справжня знахідка для тих, хто любить солодкі коктейлі без зайвого цукру. М’який банан у поєднанні з консервованими ананасами, йогуртом і соком створює оксамитову текстуру, яка точно сподобається дітям.
Інгредієнти:
Приготування: очистіть банан і поріжте його на шматочки. Помістіть банан і ананаси разом із сиропом із банки в блендер. Збийте до однорідної консистенції. Додайте апельсиновий сік, йогурт та молоко, після чого ще раз добре збийте. Подавайте охолодженим - і діти точно попросять добавку!
Легкий у приготуванні, ароматний та корисний компот, що наповнить дім запахом свята. Він чудово смакує і гарячим, і холодним.
Інгредієнти:
Приготування: у глибоку каструлю покладіть ягоди та очищені часточки мандаринів. Додайте цукор і залийте водою. Варіть на повільному вогні приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи. Після цього зніміть з плити та дайте напою охолонути. Можна подавати теплим або повністю охолодженим - смакуватиме однаково добре.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти 1plus1.ua та Lasunka.com.