Про що пісня Ziferblat на "Євробаченні-2025": глибокий сенс і текст "Bird of Pray"

13 травня гурт Ziferblat представить Україну в першому півфіналі міжнародного конкурсу "Євробачення 2025" у Базелі з емоційною піснею "Bird of Pray".
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає докладніше про що вона.
Український гурт приїхав на конкурс із потужною піснею з глибоким змістом.
Ця композиція, як зізнавалися самі учасники колективу, насамперед про свободу. Про цикл життя та надію на щасливе майбутнє.
Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" або "Молитовний птах".
"Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, які живуть у моєму серці з 2022 року", - зазначив один з учасників гурту в інтерв'ю.
Зайде-зайдеш і до мене
Моя Пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце серце кохане
Не турбуйся
Доля довірила світ останнім з нас
Я світла шукаю, гори зверну
And I call you
Fly
Птах
I'm begging you
благаю тебе, будь ласка, просто
Живи
Поділіться
Моє серце з кимось, хто
Піклується
Про
Про мене і мою маленьку молитовну пташку
Вертайся-вертайся додому
Рідна стежка
Спів перелітних пташок народить весну
I call you
Fly
Птах
Я благаю тебе
благаю тебе просто
Подбай про себе
про
Про мене і мою пташку
Лети
Як пташка
Куди ти йдеш?
Я прошу тебе, будь ласка, просто
Живи
Поділіться
Моє серце з кимось, хто
Летить
Птах
Я благаю тебе
Благаю тебе, будь ласка, просто
Живи
Поділіться
Моє серце з кимось, хто
Піклується
Про
Про мене і мою маленьку молитовну пташку
Ziferblat - український музичний гурт, що складається з трьох учасників: Данила Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик).
У 2012 році брати-близнюки Данило і Валентин Лещинські заснували свій перший колектив, вже у 2015 році з'явилася назва Ziferblat.
У 2023 році гурт Ziferblat увійшов до лонг-листа Нацвідбору на "Євробачення", а восени отримав премію Muzvar Awards як "Нове ім'я альтернативної музики". У 2024-му колектив дійшов до фіналу Нацвідбору з піснею "Place I Call Home" і посів друге місце. У лютому 2025 року Ziferblat переміг у Нацвідборі.
Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться з 13 до 17 травня у Швеції, у місті Базель. Представники України виступлять у першому півфіналі під номером 5, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17-го.
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