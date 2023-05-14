Що переможниця Євробачення 2023 Лорін говорила про Україну

Лорін тепло відгукувалася про Україну ще задовго до конкурсу. Вона підтримала ідею провести Євробачення у Ліверпулі.

"Це чудово, як ми співпрацюємо. Я думаю, це так чудово, що робить Великобританія, і як ви та ми підтримуємо в цьому Україну. Я відчуваю, що творчість, музика та мистецтво загалом – це такий потужний інструмент, який можна використати проти негативних енергій", - сказала Лорін в інтерв'ю для РА.

Також співачка звернулася до всіх українців під час відкриття Євробачення 2023 року.

"Я сумую за всіма вами. У мене там було багато виступів. Україна - одне з найкрасивіших місць, де я була. Чудові люди, я сумую за Україною. Я вдячна вам за всю підтримку та коментарі. Я посилаю вам своє кохання, своє енергію. Тримайтеся, і все зміниться, буде краще. Я вас люблю", - сказала переможниця всім мешканцям України.