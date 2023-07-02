Коли все падає з рук. Про що попереджає цей "знак"

Пояснення прикмети

Часто таке може траплятись через те, що ви втомилися, не виспались, погано себе почуваєте та неуважні. Потрібно відпочити, зосередитись та стати уважнішими.

Згідно з прикметами, якщо предмети падають постійно, це є певним сигналом. З давніх-давен, наші предки вважали, що таким чином померлі намагаються попередити нас про щось.

Зокрема, якщо падає та розбивається посуд - це хороший знак. Посуд б'ється на щастя, на вас чекають приємні новини. Однак, так траплятись може не завжди.

Падіння інших предметів з рук пояснюється так:

якщо падає ложка - це до гостей з добрими намірами

виделка - чекайте в гості дівчину, яка любить попліткувати

ніж - незабаром чоловік прийде в гості

ключі - до сварок в сім'ї

дзеркало - чекайте нещастя

книжка - до нових можливостей

телефон - нагадує, що повинні було щось зробити

прикраси - до недуг їхнього власника

сіль розсипається до сварок та конфліктів

До чого розбивається чашка

Коли посуд б’ється, не дарма кажуть, що це на щастя. Проте має значення, коли саме був розбитий посуд. Якщо чашка розбилась у понеділок, то це означає, що зараз слушний час для нових починань.

У вівторок розбити чашку означає, що вас чекає незапланована зустріч або приємні звістки, пов’язані з родичами.

У середу можна чекати несподіваного прибутку - подарунку або премії від керівництва. Розбита чашка у четвер обіцяє візит приємних гостей.

Розбивши чашку у п’ятницю, може відбутися знайомство з людиною, яка надасть допомогу у робочих справах.

Якщо це сталось у суботу, то чекайте на визнання ваших професійних якостей у вигляді премії. Однак, якщо розбилась у неділю, то на вас чекає успіх в особистому житті.

Додамо, якщо розбилася пляшка з алкоголем, то це вважається найкращою прикметою. Якщо пляшка розбилася випадково, це означає, що вищі сили вберегли вас від страшної біди.