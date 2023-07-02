Когда все валится из рук. О чем предупреждает этот "знак"

Объяснение приметы

Часто такое может происходить из-за того, что вы устали, не выспались, плохо себя чувствуете и невнимательны. Нужно отдохнуть, сосредоточиться и стать внимательнее.

Согласно приметам, если предметы падают постоянно, это определенный сигнал. С давних времен, наши предки считали, что таким образом умершие пытаются предупредить нас о чем-то.

В частности, если падает и разбивается посуда - это хороший знак. Посуда бьется к счастью, вас ждут приятные новости. Однако так случаться может не всегда.

Падение других предметов из рук объясняется так:

если падает ложка - это к гостям с благими намерениями

вилка - ждите в гости девушку, которая любит поговорить

нож - вскоре мужчина придет в гости

ключи - к ссорам в семье

зеркало - ждите несчастья

книга - к новым возможностям

телефон - напоминает, что должны были что-то сделать

украшения - к болезням их владельца

соль рассыпается к ссорам и конфликтам

К чему разбивается чашка

Когда посуда бьется, не зря говорят, что это к счастью. Однако имеет значение, когда именно была разбита посуда. Если чашка разбилась в понедельник, то это значит, что сейчас подходящее время для новых начинаний.

Во вторник разбить чашку означает, что вам предстоит незапланированная встреча или приятные известия, связанные с родственниками.

В среду можно ожидать неожиданной прибыли - подарка или премии от руководства. Разбитая чашка в четверг обещает визит приятных гостей.

Разбив чашку в пятницу, может состояться знакомство с человеком, который окажет помощь в рабочих делах.

Если это произошло в субботу, то ждите признания ваших профессиональных качеств в виде премии. Однако, если разбилась в воскресенье, то вас ждет успех в личной жизни.

Добавим, если разбилась бутылка с алкоголем, это считается лучшей приметой. Если бутылка разбилась случайно, значит, высшие силы уберегли вас от страшной беды.