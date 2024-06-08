Що означає "Число звіра" 666: забобон, в який вірять мільйони

Що говорить Одкровення

Філліпс Стівенс-молодший, доктор філософії та доцент кафедри антропології, у своїх дослідженнях пояснює, що "як і більшість забобонів, уникнення чисел 13 і 666 є прикладом магічного мислення".

Мова про те, що люди часто пов'язують певні речі з подіями чи людьми та приписують їм неіснуючі причинно-наслідкові зв'язки.

Французька мініатюра, 1-а глава Одкровення Іоанна Богослова, XIV ст. (ілюстрація: Вікіпедія)

"Іоанн Богослов у мовчанні", 1679, Зимовий палац (ілюстрація: Вікіпедія)

Число 666 вже довгий час вважається жахливим знаком сатани. Повір'я засноване хоч і на поширеному, але в корені не вірному тлумаченні Одкровення, а точніше його 13-го розділу.

У книзі дійсно йдеться про кількох "звірів", які символізують різні аспекти Римської імперії та її культів, але при цьому не існує достовірних джерел, що підтверджують їх зв'язок із цифрою 666.

"Кількість звіра є 666", картина Вільяма Блейка, 1805 (ілюстрація: Вікіпедія)

Стівенс пояснює, що автор "Об'явлення" Іоанн Патмоський (також відомий як святий Іоанн Апостол) писав "закодовані" послання для християн, які не слід розуміти надто прямо. Оскільки на той час християни зазнавали жорстоких гонінь, шифрування дозволило уникнути ще більшої жорстокості стосовно віруючих.

З цього факту випливає, що всі дивні або лякаючі символи та образи в Одкровенні варто відносити лише до подій та людей того часу.

"Одкровення - складна та заплутана книга, і миряни рідко читають її уважно" - пояснює Стівенс.

"Знак звіра, 666, позначає кількість тих, хто перебував у полоні в імператора і, як витікаюче, виступав проти християнства, крім того, ймовірно, є числовим еквівалентом єврейських букв, що позначають Нерона (римський імператор, останній з династії Юлієв-Клавдієв, відомий всьому світу своєю жорстокістю та кровожерністю)", - додає вчений.

Ранньохристиянський мученик і апологет Іустин Філософ, який першим згадав "Об'явлення" (ілюстрація: Вікіпедія)

Хто такий Антихрист

У Першому і Другому посланнях Іоанна термін "Антихрист" використовується для позначення християн, які зреклися віри. У наступні століття з цього поняття розвинулася легенда про те, що "кінець часів" буде пророком приходом Антихриста, якому призначено підготувати світ до пришестя Диявола.

"Трірський Апокаліпсис", Франція, поч. ІХ ст. (ілюстрація: Вікіпедія)

"Бамберзький Апокаліпсис", Німеччина, XI ст. (ілюстрація: Вікіпедія)

"Апокаліпсис" Альбрехта Дюрера, 1498 (ілюстрація: Вікіпедія)

Стівенс пояснює, що багатьох гаданих ворогів християнства називали "антихристом", і Нерон був одним із перших.

Список людей, які вважаються "антихристами", постійно зростає і змінюється, і включає таких історичних особистостей, як Гітлер і Саддам Хусейн.

Список варіюється в залежності від того, хто його склав. Наприклад, у протестантському списку "антихристів" епохи ранньої Реформації були згадані імена кількох пап.

Антихрист і диявол, фреска Луки Синьореллі, (ілюстрація: Вікіпедія)

"Антихрист" - деталь із фрески православного Осогівського монастиря (ілюстрація: Вікіпедія)

Страх перед "Числом звіра" був приголомшливо величезний і призвів до того, що цілі покоління людей уникали числа 666. Іноді це сягало абсурдних масштабів.

Наприклад, американська влада змінила нумерацію автомагістралей, виключивши цей номер, а в місті Бель-Ейр, що в Каліфорнії, номер вулиці 666 був змінений відразу після того, як президент Рональд Рейган купив там будинок.

Друге пришестя, зображене на фресці новгородського собору святої Софії (ілюстрація: Вікіпедія)

Теорії змови

Крім звичайних забобонів, багато вірять у теорії змови, що виникли навколо числа 666.

"Багато хто вірить, що зловісне число 666 закодовано в банківській системі нашої країни, в наших медичних та урядових документах, а також у самій нашій особистості, в особистих документах та штрих-кодах UPC - останнє є свідченням виконання пророцтва Одкровення", - говорив Стівенс.

"Сім труб та ангел з кадилом", мініатюра з "Бамберзького Апокаліпсису" (ілюстрація: Вікіпедія)

Варто звернути окрему увагу на колись популярну дитячу іграшку - спінер. Християнські фундаменталісти оголосили його знаряддям сатани, стверджуючи, що при обертанні він нібито створює форму трьох шісток.

При цьому вони не враховують, що за часів Ісуса ніхто не знав арабських цифр, а в оригінальній Книзі Одкровення число 666 було написано по-грецьки і зовсім не було схоже на знайому нам шістку.

Історії відомий випадок, коли в одній польській торговій мережі спалахнув скандал через цінник на козячий сир, який становив 6,66 злотих. Логіка забобонних людей, які звернули на це увагу, дуже проста: козел - це бородатий рогатий символ диявола, тому й ціна була обрана нібито невипадково.

Архангел Михайло, з Вівтаря Страшного Суду (ілюстрація: Вікіпедія)

Існує ще один цікавий приклад магічного мислення людини. 6 червня 2006 року тисячі голландців молилися, щоб стримати сили Зла, які саме цього дня (06.06.06) мали виявити особливу активність. Водночас забобонні матері в пологових будинках боялися, що можуть народити диявола.

Того ж дня в кінотеатрах був показаний ремейк фільму "Омен" з маленьким Антихристом, який мав родиму пляму з номером 666. І звичайно ж, прем'єра почалася саме о 6:06:06.

Христос зі святими (ілюстрація: Вікіпедія)

Є ще один цікавий, але маловідомий факт, який варто звернути увагу. Справа в тому, що "зловісне" число 666 з'являється не у всіх рукописах Одкровення. Іноді замість нього зустрічається 616 або навіть 665.

Існує навіть теорія про те, що у сатанинської сили не повинно бути трьох шісток, і число варто перевернути, утворюючи 999. Так само, як перевернута пентаграма нібито є символом поклоніння дияволу.

Храм, присвячений імператору Доміціану в Ефесі, чиїй церкві Іван серед інших написав послання (ілюстрація: Вікіпедія)