Что означает "Число зверя" 666: суеверие, в которое верят миллионы

Что говорит Откровение

Филлипс Стивенс-младший, доктор философии и доцент кафедры антропологии, в своих исследованиях объясняет, что "как и большинство суеверий, избегание чисел 13 и 666 является примером магического мышления".

Речь о том, что люди часто связывают определенные вещи с событиями или людьми и приписывают им несуществующие причинно-следственные связи.

Французская миниатюра, 1-я глава Откровения Иоанна Богослова, XIV в. (иллюстрация: Википедия)

"Иоанн Богослов в молчании", 1679 год, Зимний дворец (иллюстрация: Википедия)

Число 666 уже долгое время считается устрашающим знаком сатаны. Поверье основано хоть и на широко распространенном, но в корне не верном толковании Откровения, а точнее его 13-й главы.

В книге действительно говорится о нескольких "зверях", которые символизируют различные аспекты Римской империи и ее культов, но при этом не существует достоверных источников, подтверждающих их связь с цифрой 666.

"Число зверя есть 666", картина Уильяма Блейка, 1805 год (иллюстрация: Википедия)

Стивенс объясняет, что автор "Откровения" Иоанн Патмосский (также известный как святой Иоанн Апостол) писал "закодированные" послания для христиан, которые не следует понимать слишком прямо. Поскольку в то время христиане подвергались жестоким гонениям, шифрование позволило избежать еще большей жестокости по отношению к верующим.

Из этого факта следует, что все странные либо пугающие символы и образы в Откровении стоит относить только к событиям и людям того времени.

"Откровение - сложная и запутанная книга, и миряне редко читают ее внимательно" - поясняет Стивенс.

"Знак зверя, 666, обозначает колличество тех, кто находился в плену у императора и, как вытекающее, выступал против христианства, кроме того, вероятно, является числовым эквивалентом еврейских букв, обозначающих Нерона (римский император, последний из династии Юлиев-Клавдиев, известный всему миру своей жестокостью и кровожадностью)", - добавляет ученый.

Раннехристианский мученик и апологет Иустин Философ, который первым упомянул "Откровение" (иллюстрация: Википедия)

Кто такой Антихрист

В Первом и Втором посланиях Иоанна термин "Антихрист" используется для обозначения отрекшихся от веры христиан. В последующие столетия из этого понятия развилась легенда о том, что "конец времен" будет предзнаменован приходом Антихриста, которому предназначено подготовить мир к пришествию Дьявола.

"Трирский Апокалипсис", Франция, нач. IX в. (иллюстрация: Википедия)

"Бамбергский Апокалипсис", Германия, XI в. (иллюстрация: Википедия)

"Апокалипсис" Альбрехта Дюрера, 1498 г. (иллюстрация: Википедия)

Стивенс объясняет, что многих предполагаемых врагов христианства называли "антихристом", и Нерон был одним из первых.

Список людей, считающихся "антихристами", постоянно растет и изменяется, и включает в себя таких исторических личностей, как Гитлер и Саддам Хусейн.

Список варьируется в зависимости от того, кто его составил. Например, в протестантском списке "антихристов" эпохи ранней Реформации были упомянуты имена нескольких пап.

Антихрист и дьявол, фреска Луки Синьорелли, (иллюстрация: Википедия)

"Антихрист" - деталь с фрески православного Осоговского монастыря (иллюстрация: Википедия)

Страх перед "Числом зверя" был ошеломляюще огромен и привел к тому, что целые поколения людей избегали числа 666. Иногда это доходило до абсурдных масштабов.

Например, американские власти изменили нумерацию автомагистралей, исключив этот номер, а в городе Бель-Эйр, что в Калифорнии, номер улицы 666 был изменён сразу после того, как президент Рональд Рейган купил там дом.

Второе пришествие, изображённое на фреске новгородского собора святой Софии (иллюстрация: Википедия)

Теории заговора

Помимо обычных суеверий, много так же верят в теории заговора, возникшие вокруг числа 666.

"Многие верят, что зловещее число 666 закодировано в банковской системе нашей страны, в наших медицинских и правительственных документах, а также в самой нашей личности, в личных документах и ​​штрих-кодах UPC - последнее является свидетельством исполнения пророчества Откровения", - говорил Стивенс.

"Семь труб и ангел с кадилом", миниатюра из "Бамбергского Апокалипсиса" (иллюстрация: Википедия)

Стоит обратить отдельное внимание на когда-то популярную детскую игрушку - спиннер. Христианские фундаменталисты объявили его орудием сатаны, утверждая, что при вращении он якобы создаёт форму трёх шестерок.

При этом они не учитывают, что во времена Иисуса никто не знал арабских цифр, а в оригинальной Книге Откровения число 666 было написано по-гречески и совсем не походило на знакомую нам шестерку.

Истории известен случай, когда в одной польской торговой сети разразился скандал из-за ценника на козий сыр, который составил 6,66 злотых. Логика суеверных людей, которые обратили на это внимание, очень проста: козёл - это бородатый рогатый символ дьявола, поэтому и цена была выбрана якобы неслучайно.

Архангел Михаил, из Алтаря Страшного Суда (иллюстрация: Википедия)

Существует еще один интересный пример магического мышления человека. 6 июня 2006 года тысячи голландцев молились, чтобы сдержать силы Зла, которые именно в этот день (06.06.06) должны были проявить особую активность. В то же время суеверные матери в родильных домах боялись, что могут родить дьявола.

В тот же день в кинотеатрах был показан ремейк фильма "Омен" с маленьким Антихристом, у которого было родимое пятно с номером 666. И конечно же, премьера началась именно в 6:06:06.

Христос со святыми (иллюстрация: Википедия)

Есть еще один интересный, но малоизвестный факт, на который стоит обратить внимание. Дело в том, что "зловещее" число 666 появляется не во всех рукописях Откровения. Иногда вместо него встречается 616, либо даже 665.

Существует даже теория о том, что у сатанинской силы не должно быть трёх шестерок, и число стоит перевернуть, образуя 999. Точно так же, как перевёрнутая пентаграмма якобы является символом поклонения дьяволу.

Храм, посвящённый императору Домициану в Эфесе, чьей церкви Иоанн среди прочих написал послание (иллюстрация: Википедия)