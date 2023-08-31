Що обов'язково повинно бути у шкільному рюкзаку дитини для безпеки: точний список

Розпочинається новий навчальний рік для школярів. Війна все ще триває, тому під час загрози обстрілів діти будуть перебувати в укриттях. Щоб такий складний період діти легше перенесли, батьки повинні зібрати школяру спеціальний рюкзак.
Про це повідомили на сайті МОЗ України.
Щоб дитині було легше переносити повітряні тривоги, батькам варто пояснити їй, що саме відбуватиметься. Відверто проговоріть, що коли дитина буде у школі, може лунати сигнал тривоги, який сповіщає, що наші Збройні сили помітили загрозу.
А такий період необхідно перечекати у безпечному місці. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції, як діяти, і вони подбають про всіх школярів, а дітям треба чітко дотримуватись інструкцій вчителя.
Також подумайте разом із дитиною, що варто покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою в шкільному ранці.
Зокрема, у пакунок, який зберігатиметься у школі, варто покласти:
До того ж окрім базового набору, покладіть дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу:
Фахівці кажуть, що кожну з цих речей можна запакувати як невеличкий сюрприз, наприклад, обгорнути білим звичайним папером і залишити смішні написи. Навіть якщо дитина не вміє читати, сам процес розгортання сюрпризів буде захопливим.
Формуючи цю частину рюкзака безпеки, зважайте на індивідуальність дитини та її інтереси.
До того ж після перебування в укритті поцікавтесь, чи переглядала дитина свій рюкзак, і якщо так, то що зацікавило або що ще хотілося б додати.
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