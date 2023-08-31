Що обов'язково повинно бути у шкільному рюкзаку дитини для безпеки: точний список

Що повинні зробити батьки

Щоб дитині було легше переносити повітряні тривоги, батькам варто пояснити їй, що саме відбуватиметься. Відверто проговоріть, що коли дитина буде у школі, може лунати сигнал тривоги, який сповіщає, що наші Збройні сили помітили загрозу.

А такий період необхідно перечекати у безпечному місці. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції, як діяти, і вони подбають про всіх школярів, а дітям треба чітко дотримуватись інструкцій вчителя.

Також подумайте разом із дитиною, що варто покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою в шкільному ранці.

Що покласти

Зокрема, у пакунок, який зберігатиметься у школі, варто покласти:

улюблений снек дитини тривалого терміну зберігання (наприклад, печиво, сухофрукти, горішки)

воду (краще проговорити з адміністрацією школи, щоб вода була доступною в укритті, щоб дитина не брала її із собою)

серветки (сухі та вологі)

антисептик

ліки, якщо дитина приймає якісь препарати на постійній основі

записку, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси)

телефон або смартгодинник та заряджений павербанк (якщо дитина ще не користується гаджетами, то переконайтесь, що вчитель має контакти батьків)

До того ж окрім базового набору, покладіть дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу:

олівці та розмальовки, які допоможуть відволіктись і зайнятись чимось приємним

іграшка, яка подобається дитині. Це може бути двійник улюбленої іграшки, яка лишається вдома

напишіть дитині записку підтримки - це може бути щось смішне, що розвеселить дитина, або слова підтримки чи просто смайлик

наліпки - безпрограшна розвага для будь-якого віку. Для старших - це можуть бути стікерпаки, які можна клеїти на телефон, щоб ділитись із друзями

Фахівці кажуть, що кожну з цих речей можна запакувати як невеличкий сюрприз, наприклад, обгорнути білим звичайним папером і залишити смішні написи. Навіть якщо дитина не вміє читати, сам процес розгортання сюрпризів буде захопливим.

Формуючи цю частину рюкзака безпеки, зважайте на індивідуальність дитини та її інтереси.

До того ж після перебування в укритті поцікавтесь, чи переглядала дитина свій рюкзак, і якщо так, то що зацікавило або що ще хотілося б додати.