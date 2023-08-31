Что обязательно должно быть в школьном рюкзаке ребенка для безопасности: точный список

Что должны сделать родители

Чтобы ребенку было легче переносить воздушные тревоги, родителям следует объяснить ему, что именно будет происходить. Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе, может раздаваться сигнал тревоги, извещающий, что наши Вооруженные силы заметили угрозу.

А такой период необходимо переждать в безопасном месте. Объясните, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать, и они позаботятся обо всех школьниках, а детям нужно четко следовать инструкциям учителя.

Также подумайте вместе с ребенком, что следует положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.

Что положить

В частности, в пакет, который будет храниться в школе, следует положить:

любимый снек ребенка длительного срока хранения (например, печенье, сухофрукты, орешки)

воду (лучше проговорить с администрацией школы, чтобы вода была доступна в укрытие, чтобы ребенок не брал ее с собой)

салфетки (сухие и влажные)

антисептик

лекарства, если ребенок принимает какие-то препараты на постоянной основе

записку, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса)

телефон или смартчасы и заряженный павербанк (если ребенок еще не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей)

К тому же, кроме базового набора, положите ребенку вещи, которые будут способствовать его комфорту и помогут чувствовать вашу заботу:

карандаши и раскраски, которые помогут отвлечься и заняться чем-нибудь приятным

игрушка, которая нравится ребенку. Это может быть двойник любимой игрушки, которая остается дома

напишите ребенку записку поддержки - это может быть что-то смешное, что развеселит ребенок, или слова поддержки, или просто смайлик

наклейки - беспроигрышное развлечение для всех возрастов. Для старших - это могут быть стикерпаки, которые можно клеить на телефон, чтобы делиться с друзьями

Специалисты говорят, что каждую из этих вещей можно упаковать как небольшой сюрприз, например, обернуть белой обычной бумагой и оставить смешные надписи. Даже если ребенок не умеет читать, сам процесс развертывания сюрпризов будет увлекательным.

Формируя эту часть рюкзака безопасности, учитывайте индивидуальность ребенка и его интересы.

К тому же после пребывания в укрытии поинтересуйтесь, просматривал ли ребенок свой рюкзак, и если да, то что заинтересовало или что еще хотелось бы добавить.