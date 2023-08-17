Що обов'язково має бути зазначено на товарі в магазині: це важливо знати

В Україні кожен споживач має право на одержання необхідної, достовірної та своєчасної інформації щодо певної продукції. Тому варто знати, що повинно бути зазначено на кожному товарі.
Про це повідомили у спільноті "Захист прав споживачів" в Telegram.
Фахівці кажуть, якщо на товарі зазначена уся необхідна інформація, то це забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору.
Зокрема, на товарі повинна бути зазначена така інформація:
Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя та навколишнього середовища, то виробник зобов'язаний довести до відома споживача таку інформацію і про можливі наслідки її споживання або використання.
Важливо, що вся інформація повинна бути українською мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Продавець повинен обов'язково зазначати ціну кожного товару в магазині.
До того ж написи мають бути чіткими і простими для розуміння.
Ціна продукції повинна містити всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання товару.
Якщо ви бачите ціну на ціннику товару та хоче сплатити саме таку суму, проте на касі під час розрахунку виявляється, що вартість є іншою, тоді необхідно звернутися до адміністрації магазину. Необхідно вимагати повернути різниці між ціною на ціннику та тою, яка вказана у чеку.
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