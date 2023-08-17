Что обязательно должно быть указано на товаре в магазине: это важно знать

В Украине каждый потребитель имеет право на получение необходимой, достоверной и своевременной информации относительно определенной продукции. Поэтому следует знать, что должно быть указано на каждом товаре.
Об этом сообщили в сообществе "Захист прав споживачів" в Telegram.
Специалисты говорят, если на товаре указана вся необходимая информация, это обеспечивает возможность сознательного и компетентного выбора.
В частности, на товаре должна быть указана следующая информация:
Что касается продукции, которая при определенных условиях может быть опасна для жизни и окружающей среды, то производитель обязан сообщить потребителю такую информацию и о возможных последствиях ее потребления или использования.
Важно, что вся информация должна быть на украинском языке в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Продавец должен обязательно указывать цену каждого товара в магазине.
К тому же, надписи должны быть четкими и простыми для понимания.
Цена продукции должна содержать все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при приобретении товара.
Если вы видите цену на ценнике товара и хочет оплатить именно такую сумму, однако на кассе при расчете оказывается, что стоимость другая, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина. Необходимо потребовать вернуть разницу между ценой на ценнике и указанной в чеке.
Ранее мы сообщали, на что нужно обратить внимание при покупке детских игрушек.
Также мы писали, как и когда выгодно покупать одежду онлайн.