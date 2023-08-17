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Что обязательно должно быть указано на товаре в магазине: это важно знать

Какая информация должна быть на товаре в магазине (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине каждый потребитель имеет право на получение необходимой, достоверной и своевременной информации относительно определенной продукции. Поэтому следует знать, что должно быть указано на каждом товаре.

Об этом сообщили в сообществе "Захист прав споживачів" в Telegram.

Что должно быть указано на товаре

Специалисты говорят, если на товаре указана вся необходимая информация, это обеспечивает возможность сознательного и компетентного выбора.

В частности, на товаре должна быть указана следующая информация:

  • название товара, наименование или воспроизведение знака для товаров и услуг, по которым они реализуются
  • данные о свойствах продукции, номинальном количестве (массе, объеме), условиях использования
  • информация о содержании вредных для здоровья веществ, установленных нормативно-правовыми актами
  • отметка о наличии в составе продукции генетически модифицированных организмов
  • данные о цене
  • дата изготовления
  • информация об условиях хранения
  • гарантийные обязательства производителя
  • правила и условия использования продукции
  • срок годности товара
  • наименование и местонахождение производителя

Что касается продукции, которая при определенных условиях может быть опасна для жизни и окружающей среды, то производитель обязан сообщить потребителю такую информацию и о возможных последствиях ее потребления или использования.

Важно, что вся информация должна быть на украинском языке в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Что делать, когда цена в ценнике и чеке разная

Продавец должен обязательно указывать цену каждого товара в магазине.
К тому же, надписи должны быть четкими и простыми для понимания.

Цена продукции должна содержать все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при приобретении товара.

Если вы видите цену на ценнике товара и хочет оплатить именно такую сумму, однако на кассе при расчете оказывается, что стоимость другая, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина. Необходимо потребовать вернуть разницу между ценой на ценнике и указанной в чеке.

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