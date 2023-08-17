Что обязательно должно быть указано на товаре в магазине: это важно знать

Что должно быть указано на товаре

Специалисты говорят, если на товаре указана вся необходимая информация, это обеспечивает возможность сознательного и компетентного выбора.

В частности, на товаре должна быть указана следующая информация:

название товара, наименование или воспроизведение знака для товаров и услуг, по которым они реализуются

данные о свойствах продукции, номинальном количестве (массе, объеме), условиях использования

информация о содержании вредных для здоровья веществ, установленных нормативно-правовыми актами

отметка о наличии в составе продукции генетически модифицированных организмов

данные о цене

дата изготовления

информация об условиях хранения

гарантийные обязательства производителя

правила и условия использования продукции

срок годности товара

наименование и местонахождение производителя

Что касается продукции, которая при определенных условиях может быть опасна для жизни и окружающей среды, то производитель обязан сообщить потребителю такую информацию и о возможных последствиях ее потребления или использования.

Важно, что вся информация должна быть на украинском языке в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Что делать, когда цена в ценнике и чеке разная

Продавец должен обязательно указывать цену каждого товара в магазине.

К тому же, надписи должны быть четкими и простыми для понимания.

Цена продукции должна содержать все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при приобретении товара.

Если вы видите цену на ценнике товара и хочет оплатить именно такую сумму, однако на кассе при расчете оказывается, что стоимость другая, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина. Необходимо потребовать вернуть разницу между ценой на ценнике и указанной в чеке.