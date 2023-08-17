Що обов'язково має бути зазначено на товарі в магазині: це важливо знати

В Україні кожен споживач має право на одержання необхідної, достовірної та своєчасної інформації щодо певної продукції. Тому варто знати, що повинно бути зазначено на кожному товарі.

Про це повідомили у спільноті "Захист прав споживачів" в Telegram .

Що повинно бути вказано на товарі

Фахівці кажуть, якщо на товарі зазначена уся необхідна інформація, то це забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору.

Зокрема, на товарі повинна бути зазначена така інформація:

назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються

дані про властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм), умови використання

інформація про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами

позначка про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів

дані про ціну

дата виготовлення

інформація про умови зберігання

гарантійні зобов'язання виробника

правила та умови використання продукції

строк придатності товару

найменування та місцезнаходження виробника

Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя та навколишнього середовища, то виробник зобов'язаний довести до відома споживача таку інформацію і про можливі наслідки її споживання або використання.

Важливо, що вся інформація повинна бути українською мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Що робити, коли ціна в ціннику і чеку різна

Продавець повинен обов'язково зазначати ціну кожного товару в магазині.

До того ж написи мають бути чіткими і простими для розуміння.

Ціна продукції повинна містити всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання товару.

Якщо ви бачите ціну на ціннику товару та хоче сплатити саме таку суму, проте на касі під час розрахунку виявляється, що вартість є іншою, тоді необхідно звернутися до адміністрації магазину. Необхідно вимагати повернути різниці між ціною на ціннику та тою, яка вказана у чеку.