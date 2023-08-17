Что обязательно должно быть указано на товаре в магазине: это важно знать
В Украине каждый потребитель имеет право на получение необходимой, достоверной и своевременной информации относительно определенной продукции. Поэтому следует знать, что должно быть указано на каждом товаре.
Об этом сообщили в сообществе "Захист прав споживачів" в Telegram.
Что должно быть указано на товаре
Специалисты говорят, если на товаре указана вся необходимая информация, это обеспечивает возможность сознательного и компетентного выбора.
В частности, на товаре должна быть указана следующая информация:
- название товара, наименование или воспроизведение знака для товаров и услуг, по которым они реализуются
- данные о свойствах продукции, номинальном количестве (массе, объеме), условиях использования
- информация о содержании вредных для здоровья веществ, установленных нормативно-правовыми актами
- отметка о наличии в составе продукции генетически модифицированных организмов
- данные о цене
- дата изготовления
- информация об условиях хранения
- гарантийные обязательства производителя
- правила и условия использования продукции
- срок годности товара
- наименование и местонахождение производителя
Что касается продукции, которая при определенных условиях может быть опасна для жизни и окружающей среды, то производитель обязан сообщить потребителю такую информацию и о возможных последствиях ее потребления или использования.
Важно, что вся информация должна быть на украинском языке в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Что делать, когда цена в ценнике и чеке разная
Продавец должен обязательно указывать цену каждого товара в магазине.
К тому же, надписи должны быть четкими и простыми для понимания.
Цена продукции должна содержать все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при приобретении товара.
Если вы видите цену на ценнике товара и хочет оплатить именно такую сумму, однако на кассе при расчете оказывается, что стоимость другая, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина. Необходимо потребовать вернуть разницу между ценой на ценнике и указанной в чеке.
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