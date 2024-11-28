Що нового з'явиться в iPhone 17 Pro: перші подробиці від інсайдерів

Алюмінієва рамка

За чутками, моделі iPhone 17 Pro матимуть алюмінієву рамку, тоді як моделі iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro мають титанову рамку, а моделі від iPhone X до iPhone 14 Pro - сталеву. Задня панель пристроїв, ймовірно, матиме новий дизайн "частково алюмінієва, частково скляна".

Прямокутний блок камер

Також очікується, що пристрої матимуть "більший прямокутний блок камер" із алюмінію.

Чіп A19 Pro

Моделі iPhone 17 Pro, як очікується, будуть використовувати чіп Apple наступного покоління A19 Pro, який, за чутками, буде вироблятися за новим 3-нм техпроцесу TSMC. Як завжди, варто очікувати помірне підвищення продуктивності та енергоефективності в порівнянні з поточними iPhone.

Wi-Fi 7 чіп від Apple

Принаймні одна модель iPhone 17 отримає Wi-Fi 7 чіп, розроблений Apple, а не Broadcom.

24-мегапіксельна фронтальна камера

Фронтальна камера iPhone 17 зазнає значних змін. Якщо в iPhone 16 вона була 12-мегапіксельною, то в новій лінійці буде 24-мегапіксельна.

48-мегапіксельна задня телефотокамера

Для моделей iPhone 17 Pro, за чутками, буде встановлена покращена 48-мегапіксельна телефотокамера, порівняно з 12-мегапіксельною моделлю iPhone 16 Pro.

12 ГБ оперативної пам'яті

Спочатку ходили чутки, що тільки iPhone 17 Pro Max буде оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті, але пізніше стало відомо, що iPhone 17 Pro також отримає такий обсяг пам'яті. Це оновлення має допомогти покращити продуктивність Apple Intelligence та багатозадачність. Усі чотири моделі iPhone 16 мають 8 ГБ оперативної пам'яті.

Вужчий Dynamic Island для iPhone 17 Pro Max

Зміна, яка, за чутками, буде ексклюзивною для iPhone 17 Pro Max, - це "значно вужчий Dynamic Island" в результаті використання Apple "металінзи" для системи Face ID.

MacRumors)