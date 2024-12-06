Що нового може представити Samsung у 2025 році: список пристроїв

Серія Samsung Galaxy S25

Вже існує детальний центр чуток про Galaxy S25 з останніми оновленнями про перші релізи Samsung у 2025 році, тому немає сенсу повторювати всі деталі. Однак є кілька ключових моментів, на які варто звернути увагу.

По-перше, передбачувана зміна дизайну у моделі S25 Ultra. Хоча назвати це повним редизайном буде перебільшенням, очікується, що найбільша модель S25 отримає заокруглені кути, і оновлення буде спрямоване на відповідність до елементів дизайну One UI 7.

Цікавішим є можливість зміни назв моделей, у якому Note може замінити Ultra, а Pro - Plus. Ці чутки з'являється щороку, тому до них варто ставитися з обережністю. Назва Note мала б сенс, коли Ultra тільки вийшов, але тепер він здається непотрібним. А ось Pro замість Plus цілком підходить, особливо, якщо середня модель серії отримає додаткові функції від Ultra.

Хороша новина полягає в тому, що будь-яка глобальна версія серії Galaxy S25 може бути оснащена процесором Snapdragon 8 Elite. Це означає, що не буде проблем із Exynos, що є великим плюсом.

Однак Snapdragon 8 Elite дорожчий за своїх попередників, і буде цікаво подивитися, чи зможе Samsung зберегти ціну серії Galaxy S25 на рівні минулого року.

І нарешті, захоплююча перспектива - це Galaxy S25 Slim. Ми не знаємо багато про модель Galaxy S25 Slim, крім того, що вона, можливо, отримає основну камеру з роздільною здатністю 200 МП і, на відміну від Z Fold Special Edition, буде доступна у всьому світі в другому кварталі 2025 року.

Galaxy Z Fold та Z Flip

Поки відомо не так багато про Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7 - офіційна презентація, можливо, відбудеться не раніше ніж через шість місяців - але Galaxy Z Fold 6 Special Edition може натякати на зміни в серії загалом.

Згідно з чутками, Galaxy Z Fold 7 не отримає всіх покращень, які були у Fold SE. Натомість Samsung може випустити Fold 7 SE як флагманську модель, зберігаючи елегантний дизайн і покращену камеру.

Однак Z Fold 7, швидше за все, отримає деякі оновлення. Очікуються покращення, такі як більш тонкий корпус, покращена камера та швидка зарядка. Поки чутки свідчать, що Z Fold 7 може мати великий зовнішній екран для більш традиційного використання пристрою в складеному вигляді.

Що стосується Galaxy Z Flip 7, то поки є тільки список бажаних покращень (наприклад, більший зовнішній екран). Одним із реальних нововведень може стати більш доступна модель Flip FE.

Імовірно, Flip FE матиме екран від Flip 7, але з іншою камерою та процесором. Однак ходять чутки, що Samsung може відмовитися від процесорів Snapdragon для моделей Flip та вибрати Exynos 2500 для Flip 7 та Exynos 2400e для Flip FE.

Також активно обговорюється чутки про потенційний телефон з подвійним складанням, який міг би стати справжньою заміною планшета з великим екраном. Хоча першість із цього питання належить Huawei Mate XT, можливо, цей телефон стане першим, який вийде у США.

Раніше очікувалося, що його буде представлено наприкінці 2025 року, але тепер запуск може бути відкладений на початок 2026 року. Проте це наступний крок в еволюції складаних пристроїв, який викликає великий інтерес.

Samsung Galaxy A серія

Немає нічого особливо захоплюючого в майбутніх смартфонах Galaxy A, але не кожен пристрій має бути революційним. Доступні пристрої Samsung завжди були надійними та відмінними варіантами для тих, хто шукає якісний смартфон за розумною ціною, і ця тенденція збережеться у 2025 році.

Виходячи з витоків рендерів Galaxy A26, Galaxy A36 та Galaxy A56, очікується, що наступного року зміни будуть незначними. Звичайно, на нас чекають оновлення процесорів та інші апаратні поліпшення, але загальний дизайн залишиться тим самим.

Одна помітна зміна - новий дизайн камери, де всі модулі зібрані в одному корпусі. Звичайно, будуть відмінності як збірка, але в останні роки дизайни моделей Galaxy A і S стали занадто схожі.

Особливу увагу варто приділити Galaxy A56. Samsung вирішила не випускати модель A55 у США, щоб не конкурувати із S23 FE. Однак з Galaxy S24 FE, ціна якого становить 700 доларів, є простір для справжнього середнього пристрою, здатного конкурувати з Pixel 9a.

Незалежно від того, вийде Galaxy A56 чи ні, він виділятиметься у своєму ціновому сегменті завдяки передбачуваній зарядці потужністю 45 Вт, що навіть швидше, ніж у Galaxy S25.

Нові Galaxy Tab, Galaxy Watch, Galaxy Ring та Galaxy Buds

Наприкінці вересня 2024 року Samsung представила свої нові планшети, звузивши серію до двох моделей: Galaxy Tab S10 Plus та Galaxy Tab S10 Ultra. Ці пристрої не стали значними поліпшеннями в порівнянні з попередниками, і, ймовірно, в 2025 ми побачимо подібні незначні вдосконалення в нових планшетах.

Цей форм-фактор не сприяє кардинальним змінам у дизайні, але апаратні оновлення повинні утримувати інтерес користувачів.

Так само очікуються подальші вдосконалення та оновлення апаратного забезпечення для розумного годинника Samsung і Galaxy Ring.

Galaxy Watch Ultra зазнає деяких труднощів і не є ідеальним рішенням для всіх, але компанія продовжить покращувати свої флагманські годинники, додаючи нові функції та можливості.

Galaxy Ring, хоч і не настільки багатий на функції, як розумний годинник, але досить ефективний, проте йому необхідні доопрацювання в галузі фітнесу та відстеження сну, що має вивести Galaxy Ring 2 на новий рівень.

Початкові проблеми з Galaxy Buds 3 Pro також мали місце, але варто сподіватися, це стало корисним уроком, і з можливою серією Galaxy Buds 4 все буде набагато гладкішим.

Окуляри Samsung XR

Ще одна подія, на яку варто очікувати в 2025 році - запуск окулярів Samsung XR. За чутками, компанія може показати фото чи відео цього пристрою на заході Galaxy S25 Unpacked, а реліз очікується у третьому кварталі 2025 року.

Samsung вже деякий час працює над продуктами XR та AR, співпрацюючи з Qualcomm та Google для розробки апаратного та програмного забезпечення. У цьому контексті чутки говорять, що ці XR/AR окуляри можуть оснащуватися чіпом Qualcomm AR1, камерою Sony на 12 МП та підтримкою Google Gemini.

Також є витік інформації, що Samsung розробляє конкурента Apple Vision Pro, але поки що відомо мало про деталі цього проекту.