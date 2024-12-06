Что нового может представить Samsung в 2025 году: список устройств

Серия Samsung Galaxy S25

Уже существует подробный центр слухов о Galaxy S25 с последними обновлениями о первых релизах Samsung в 2025 году, поэтому не имеет смысла повторять все детали. Однако есть несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, предполагаемое изменение дизайна у модели S25 Ultra. Хотя назвать это полным редизайном будет преувеличением, ожидается, что самая большая модель S25 получит округленные углы, и обновление будет направлено на соответствие элементам дизайна One UI 7.

Более интересным является возможность изменения названий моделей, при котором Note может заменить Ultra, а Pro - Plus. Этот слух появляется каждый год, поэтому к нему стоит относиться с осторожностью. Название Note имело бы смысл, когда Ultra только вышел, но теперь оно кажется ненужным. А вот Pro вместо Plus вполне подходит, особенно если средняя модель серии получит дополнительные функции от Ultra.

Хорошая новость заключается в том, что каждая глобальная версия серии Galaxy S25 может быть оснащена процессором Snapdragon 8 Elite. Это означает, что не будет проблем с Exynos, что является большим плюсом.

Однако Snapdragon 8 Elite дороже своих предшественников, и будет интересно посмотреть, сможет ли Samsung сохранить цену серии Galaxy S25 на уровне прошлого года.

И наконец, захватывающая перспектива - это Galaxy S25 Slim. Мы не знаем много о модели Galaxy S25 Slim, кроме того, что она, возможно, получит основную камеру с разрешением 200 МП и, в отличие от Z Fold Special Edition, будет доступна по всему миру во втором квартале 2025 года.

Galaxy Z Fold и Z Flip

Пока известно не так много о Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 - официальная презентация, возможно, состоится не раньше чем через шесть месяцев - но Galaxy Z Fold 6 Special Edition может намекать на изменения в серии в целом.

Согласно слухам, Galaxy Z Fold 7 не получит всех улучшений, которые были в Fold SE. Вместо этого Samsung может выпустить Fold 7 SE в качестве флагманской модели, сохраняя элегантный дизайн и улучшенную камеру.

Однако Z Fold 7, скорее всего, получит некоторые обновления. Ожидаются улучшения, такие как более тонкий корпус, улучшенная камера и быстрая зарядка. Пока слухи гласят, что Z Fold 7 может обзавестись большим внешним экраном для более традиционного использования устройства в сложенном виде.

Что касается Galaxy Z Flip 7, то пока есть только список желаемых улучшений (например, более крупный внешний экран). Одним из реальных новшеств может стать более доступная модель Flip FE.

Предположительно, Flip FE будет иметь экран от Flip 7, но с другой камерой и процессором. Однако ходят слухи, что Samsung может отказаться от процессоров Snapdragon для моделей Flip и выбрать Exynos 2500 для Flip 7 и Exynos 2400e для Flip FE.

Также активно обсуждается слух о потенциальном телефоне с двойным складыванием, который мог бы стать настоящей заменой планшету с большим экраном. Хотя первенство по этому вопросу принадлежит Huawei Mate XT, возможно, этот телефон станет первым, который выйдет в США.

Ранее ожидалось, что он будет представлен в конце 2025 года, но теперь запуск может быть отложен на начало 2026 года. Тем не менее, это следующий шаг в эволюции складных устройств, который вызывает большой интерес.

Samsung Galaxy A серия

Нет ничего особо захватывающего в предстоящих смартфонах Galaxy A, но не каждое устройство должно быть революционным. Доступные устройства Samsung всегда были надежными и отличными вариантами для тех, кто ищет качественный смартфон по разумной цене, и эта тенденция сохранится в 2025 году.

Исходя из утечек рендеров Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56, можно ожидать, что в следующем году изменения будут незначительными. Конечно, нас ждут обновления процессоров и другие аппаратные улучшения, но общий дизайн останется прежним.

Одно заметное изменение - новый дизайн камеры, где все модули собраны в одном корпусе. Конечно, будут отличия в качестве сборки, но в последние годы дизайны моделей Galaxy A и S стали слишком схожи.

Особое внимание стоит уделить Galaxy A56. Samsung решила не выпускать модель A55 в США, чтобы не конкурировать с S23 FE. Однако с Galaxy S24 FE, цена которого составляет 700 долларов, есть пространство для настоящего среднего устройства, способного конкурировать с Pixel 9a.

Независимо от того, выйдет ли Galaxy A56 или нет, он будет выделяться в своем ценовом сегменте благодаря предполагаемой зарядке мощностью 45 Вт, что даже быстрее, чем у Galaxy S25.

Новые Galaxy Tab, Galaxy Watch, Galaxy Ring и Galaxy Buds

В конце сентября 2024 года Samsung представила свои новые планшеты, сузив серию до двух моделей: Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra. Эти устройства не стали значительными улучшениями по сравнению с предшественниками, и, вероятно, в 2025 году мы увидим подобные незначительные усовершенствования в новых планшетах.

Этот форм-фактор не способствует кардинальным изменениям в дизайне, но аппаратные обновления должны удерживать интерес пользователей.

Точно так же ожидаются дальнейшие усовершенствования и обновления аппаратного обеспечения для умных часов Samsung и Galaxy Ring.

Galaxy Watch Ultra испытывает некоторые трудности и не является идеальным решением для всех, но компания продолжит улучшать свои флагманские часы, добавляя новые функции и возможности.

Galaxy Ring, хоть и не настолько богат на функции, как умные часы, но достаточно эффективен, однако ему необходимы доработки в области фитнеса и отслеживания сна, что должно вывести Galaxy Ring 2 на новый уровень.

Начальные проблемы с Galaxy Buds 3 Pro также имели место, но стоит надеяться, это стало полезным уроком, и с возможной серией Galaxy Buds 4 все будет намного более гладко.

Очки Samsung XR

Еще одно событие, которого стоит ожидать в 2025 году - запуск очков Samsung XR. По слухам, компания может показать фото или видео этого устройства на мероприятии Galaxy S25 Unpacked, а релиз ожидается в третьем квартале 2025 года.

Samsung уже некоторое время работает над продуктами XR и AR, сотрудничая с Qualcomm и Google для разработки аппаратного и программного обеспечения. В этом контексте слухи говорят, что эти XR/AR очки могут оснащаться чипом Qualcomm AR1, камерой Sony на 12 МП и поддержкой Google Gemini.

Также есть утечки информации, что Samsung разрабатывает конкурента Apple Vision Pro, но пока известно мало о деталях этого проекта.