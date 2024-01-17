ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що не так з новим портретом короля Чарльза III. Чим обурені британці

Середа 17 січня 2024 18:16
UA EN RU
Що не так з новим портретом короля Чарльза III. Чим обурені британці Король Чарльз III (фото: instagram.com/hugoburnand)
Автор: Юлія Любченко

Король Чарльз III представив новий портрет, який є дуже дорогим, але викликає обурення та критику серед жителів Великої Британії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Guardian.

Що не так з новим портретом короля Чарльза III

Офіційний портрет Чарльза III створений для вивішування в громадських будівлях по всій Британії за схемою, яку профінансував уряд сумою у розмірі 8 мільйонів фунтів стерлінгів, яку антимонархічна група назвала "ганебною тратою грошей".

На офіційному портреті монарх зображений у формі королівського флоту як адмірал, його права рука лежить на білих рукавичках на антикварному столі, а ліва рука стискає меч. Він стоїть у парадному коридорі королівської резиденції з дуже серйозним виразом обличчя.

Обурення викликало те, що минулого року кабінет міністрів оголосив, що виділив кошти, щоб запропонувати кожному державному органу - місцевим радам, поліційним дільницям, судам, школам, пожежникам і рятувальним службам - безкоштовний портрет короля Чарльза.

За таку суму портрет мав би виглядати, як мінімум розкішно і мати якісну обробку, проте державні органи отримають паперову копію нового зображення монарха у форматі А3 в заскленій дубовій рамі.

Що не так з новим портретом короля Чарльза III. Чим обурені британці

Портрет короля Чарльза III (фото: instagram.com/cabinetoffice)

"У той час, коли більшість місцевих рад підвищують податки і скорочують державні послуги, коли школи й лікарні зазнають труднощів, витратити навіть 1 фунт на цю дурницю було б занадто багато", - сказав виконавчий директор антимонархічного руху "Республіка" Грем Сміт.

Також Сміт додав, що якщо король думає, що люди хочуть, щоб їхні гроші витратили на фотографії Чарльза, уряду потрібно скасувати цю схему і направити гроші туди, де вони справді потрібні.

Раніше ми розповідали про те, як король Чарльз III змінив свої традиції у новому різдвяному вітанні.

Також читайте цікаві факти з життя 75-річного короля Чарльза III.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чарльз III Королівська сім'я