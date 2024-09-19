Що носити восени: модні образи з укороченим тренчем та шкіряною курткою

Джинсова куртка

Джинсова куртка - незамінна річ на перехідний сезон між літом та осінню. Поєднувати її можна як із джинсами, так і з брюками, сукнями та спідницями.

Щоб створити стильний, але водночас розслаблений образ, надягайте total denim look та доповніть його кросівками чи кедами.

Варіант образу на осінь із джинсовою курткою (фото: instagram.com/monikh)

Укорочений тренч

Тренч або, як його ще називають, тренчкот - модель дощового плаща з незмінними атрибутами: він зазвичай двобортний, з погонами та відкладним коміром, манжетами, кокеткою, поясом та розрізом ззаду. Шиють його з вовняної або бавовняної тканини з водовідштовхувальним ефектом, а також зі шкіри або екошкіри.

Восени 2024 року стрітстайл-блогери пропонують урізноманітнити свій гардероб укороченим тренчем. Носити таку модель можна з білими трендовими джинсами, лонгслівом і класичними лоферами. А доповнять лук мініатюрна сумка та сонцезахисні окуляри.

Лук із коротким тренчем (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Шкіряна куртка

Куртки зі шкіри або штучної шкіри залишаються в модних трендах рік у рік. Однак останнім часом куртка-косуха зазнала трансформації. Міцні пряжки та кишені зникли, а замість них з'явилася більш шикарна та витончена куртка.

Пригляньте модель вільного крою з коміром - ідеальний верхній одяг на осінь, який можна одягнути поверх як жіночої сукні, так і з брюками та футболками. Доповнять лук балетки в сіточку.

Трендова куртка на осінь (фото: instagram.com/smythsisters)

Жакет із твіду

У трендах також речі з твіду - благородного матеріалу, який підкреслить бездоганний смак. З твідовим жакетом можна скласти універсальний образ, в якому вранці можна вирушити на робочі зустрічі, а ввечері - до театру.

Для повсякденного луку надягайте джинси, твідовий піджак і чорні балетки.

Твідовий піджак на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)

Байкерська куртка

Байкерські моделі знову повертаються в моду. У 2024 році дизайнери пропонують поєднувати такий верхній одяг навіть з жіночними образами, наприклад сукнями, спідницями та підборами.

Укорочену байкерську куртку можна носити з вільними джинсами з низькою посадкою та структурованою сумочкою.

Стильний варіант на кожен день (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Куртка в стилі кантрі

У 2024 році на піку популярності куртка в стилі кантрі, яку ще називають "робочою" або utility. Стиль кантрі в одязі - це міцні натуральні тканини, непомітні кольори, прості фасони, зручність та легкість у кожному русі.

Для стильного повсякденного образу одягайте прямі джинси, светр та куртку кантрі. Доповнять лук замшеві лофери в тон до куртки.

Стиль кантрі також у тренді (фото: instagram.com/lucywilliams02)