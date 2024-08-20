Що носити ранньої осені: ідеї стильних образів із джинсами

Поки серпень балує спекотною погодою, чимало модниць вже замислюються про те, яким одягом, взуттям та аксесуарами урізноманітнити базовий гардероб на осінь. І якщо ви знаєте, як одягатися, щоб виглядати як француженка , візьміть собі на замітку, які образи можна створити з джинсами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим поєднувати денім ранньої осені, щоб виділятися із сірої маси і бути в тренді.

Джинси, трикотажна безрукавка та чоботи-"козаки"

Ранньої осені джинси можна поєднувати з трикотажними трендовими безрукавками. Підберіть цікаву модель у чорну смужку. Доповнити образ можна чоботами-"козаками" та стильною сумкою, а в прохолодніші дні накинути зверху тренч або пальто.

Стильний лук на теплий вересень (фото: instagram.com/lefevrediary)

Джинси, чорний джемпер та балетки

Ще один варіант на теплу осінь - штани з деніму насиченого блакитного кольору, чорний джемпер та балетки. Для теплих днів вибирайте модель у сіточку, а для більш прохолодних - зі шкіри чи замші. Цей базовий образ можна завершити цікавою сумкою та аксесуарами.

Джинси з балетками (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Твідовий жакет, прямі джинси та лофери

Джинси прямого крою - мастхев на осінь 2024 року. Поєднувати їх можна з базовою білою футболкою, твідовим жакетом і трендовими лоферами. Доповніть лук стильною сумкою та сонцезахисними окулярами та можете вирушати на ділову зустріч або в кіно з подругами.

Цікавий образ на осінь (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Тренч, блакитні джинси та кеди

Ще один варіант стильного луку на теплу осінь: одягайте класичні джинси, лонгслів світлого відтінку та бежевий тренч. Зверху можна накинути светр, щоб зробити цікавий багатошаровий образ. А доповнити його кедами та бейсболкою.

Варіант на дощову погоду (фото: instagram.com/kimturkington_)

Укорочена куртка, джинси скінні та високі чоботи

Якщо ви полюбляєте вузькі джинси скінні, на осінь 2024 року можете приглянути модель у чорному відтінку. Доповніть їх білою сорочкою та укороченою курткою. Щоб збалансувати образ, надягайте високі чоботи з широкою халявою.

Стильний образ на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинси, джинсова куртка та біркенштоки

Для стильного повсякденного образу вибирайте базові джинси та джинсову куртку, а доповнити їх можна біркенштоками - сабо з відкритою п'ятою, які виготовляє німецький бренд Birkenstock. Як правило, таке взуття має ортопедичну устілку, яка повторює форму стопи, а підошва з пробки, замші та джуту не ковзає і не промокає.

Повсякденний образ на теплу осінь (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Бежевий піджак, джинси та кросівки

Якщо у вас в офісі немає суворого дрес-коду, придивіться стильний лук із бежевим піджаком. Одягайте чорну футболку, вузькі джинси блакитного відтінку, а доповнять образ білі кеди або кросівки та стильна сумка.

Варіант образу в офіс (фото: instagram.com/symphonyofsilk)