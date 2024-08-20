Что носить ранней осенью: идеи стильных образов с джинсами
Пока август балует жаркой погодой, многие модницы уже задумываются о том, какой одеждой, обувью и аксессуарами разнообразить базовый гардероб на осень. И если вы знаете, как одеваться, чтобы выглядеть как француженка, возьмите себе на заметку, какие образы можно создать с джинсами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать деним ранней осенью, чтобы выделяться из серой массы и быть в тренде.
Джинсы, трикотажная безрукавка и сапоги-"казаки"
Ранней осенью джинсы можно сочетать с трендовыми трикотажными безрукавками. Подберите интересную модель в черную полоску. Дополнить образ можно сапогами-казаками и стильной сумкой, а в более прохладные дни накинуть сверху тренч или пальто.
Стильный лук на теплый сентябрь (фото: instagram.com/lefevrediary)
Джинсы, черный джемпер и балетки
Еще один вариант на теплую осень - брюки из денима насыщенного голубого цвета, черный джемпер и балетки. Для теплых дней выбирайте модель в сеточку, а для более прохладных - из кожи или замши. Этот базовый образ можно завершить интересной сумкой и аксессуарами.
Джинсы с балетками (фото: instagram.com/lizzyhadfield)
Твидовый жакет, прямые джинсы и лоферы
Джинсы прямого кроя - мастхев на осень 2024 года. Сочетать их можно с базовой белой футболкой, твидовым жакетом и трендовыми лоферами. Дополните лук стильной сумкой и солнцезащитными очками и можете отправляться на деловую встречу или в кино с подругами.
Интересный образ на осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)
Тренч, голубые джинсы и кеды
Еще один вариант стильного лука на теплую осень: одевайте классические джинсы, лонгслив светлого оттенка и бежевый тренч. Сверху можно накинуть свитер, чтобы сделать интересный многослойный образ. А дополнить его кедами и бейсболкой.
Вариант на дождливую погоду (фото: instagram.com/kimturkington_)
Укороченная куртка, джинсы скинни и высокие сапоги
Если вы любите узкие джинсы скинни, на осень 2024 года можете присмотреть модель в черном оттенке. Дополните их белой рубашкой и укороченной курткой. Чтобы сбалансировать образ, надевайте высокие сапоги с широким голенищем.
Стильный образ на осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Джинсы, джинсовая куртка и биркенштоки
Для стильного повседневного образа выбирайте базовые джинсы и джинсовую куртку, а дополнить их можно биркенштоками - сабо с открытой пяткой, которые производит немецкий бренд Birkenstock. Как правило, такая обувь имеет ортопедическую стельку, которая повторяет форму стопы, а подошва из пробки, замши и джута не скользит и не промокает.
Повседневный образ на теплую осень (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)
Бежевый пиджак, джинсы и кроссовки
Если у вас в офисе нет строгого дресс-кода, присмотрите стильный лук с бежевым пиджаком. Надевайте черную футболку, узкие джинсы голубого оттенка, а дополнят образ белые кеды или кроссовки и стильная сумка.
Вариант образа в офис (фото: instagram.com/symphonyofsilk)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Lizzy Hadfield, Amy Julliette Lefеvre, Julie, Kim Turkington, Anouk Yve, AMAKA, Symphony of Silk.