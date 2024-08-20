Что носить ранней осенью: идеи стильных образов с джинсами

Пока август балует жаркой погодой, многие модницы уже задумываются о том, какой одеждой, обувью и аксессуарами разнообразить базовый гардероб на осень. И если вы знаете, как одеваться, чтобы выглядеть как француженка , возьмите себе на заметку, какие образы можно создать с джинсами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать деним ранней осенью, чтобы выделяться из серой массы и быть в тренде.

Джинсы, трикотажная безрукавка и сапоги-"казаки"

Ранней осенью джинсы можно сочетать с трендовыми трикотажными безрукавками. Подберите интересную модель в черную полоску. Дополнить образ можно сапогами-казаками и стильной сумкой, а в более прохладные дни накинуть сверху тренч или пальто.

Стильный лук на теплый сентябрь (фото: instagram.com/lefevrediary)

Джинсы, черный джемпер и балетки

Еще один вариант на теплую осень - брюки из денима насыщенного голубого цвета, черный джемпер и балетки. Для теплых дней выбирайте модель в сеточку, а для более прохладных - из кожи или замши. Этот базовый образ можно завершить интересной сумкой и аксессуарами.

Джинсы с балетками (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Твидовый жакет, прямые джинсы и лоферы

Джинсы прямого кроя - мастхев на осень 2024 года. Сочетать их можно с базовой белой футболкой, твидовым жакетом и трендовыми лоферами. Дополните лук стильной сумкой и солнцезащитными очками и можете отправляться на деловую встречу или в кино с подругами.

Интересный образ на осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Тренч, голубые джинсы и кеды

Еще один вариант стильного лука на теплую осень: одевайте классические джинсы, лонгслив светлого оттенка и бежевый тренч. Сверху можно накинуть свитер, чтобы сделать интересный многослойный образ. А дополнить его кедами и бейсболкой.

Вариант на дождливую погоду (фото: instagram.com/kimturkington_)

Укороченная куртка, джинсы скинни и высокие сапоги

Если вы любите узкие джинсы скинни, на осень 2024 года можете присмотреть модель в черном оттенке. Дополните их белой рубашкой и укороченной курткой. Чтобы сбалансировать образ, надевайте высокие сапоги с широким голенищем.

Стильный образ на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Джинсы, джинсовая куртка и биркенштоки

Для стильного повседневного образа выбирайте базовые джинсы и джинсовую куртку, а дополнить их можно биркенштоками - сабо с открытой пяткой, которые производит немецкий бренд Birkenstock. Как правило, такая обувь имеет ортопедическую стельку, которая повторяет форму стопы, а подошва из пробки, замши и джута не скользит и не промокает.

Повседневный образ на теплую осень (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Бежевый пиджак, джинсы и кроссовки

Если у вас в офисе нет строгого дресс-кода, присмотрите стильный лук с бежевым пиджаком. Надевайте черную футболку, узкие джинсы голубого оттенка, а дополнят образ белые кеды или кроссовки и стильная сумка.

Вариант образа в офис (фото: instagram.com/symphonyofsilk)