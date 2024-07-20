Що ні в якому разі не можна класти в труну: список предметів

Під час поховання покійного важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути порушення традицій та релігійних норм. Деякі предмети категорично заборонено класти в труну, оскільки вони можуть негативно вплинути на спокій душі померлого та його родичів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що можна і що не можна класти в труну померлого.
Згідно з православним вченням, у труні перед похоронною церемонією мають бути певні символи віри, які допомагають душі знайти вічний спокій перед Господом. А саме:
Церква не схвалює класти особисті речі померлого в труну, оскільки вважається, що це заважає душі покійного знайти спокій. Проте, люди все ж кладуть у труну різні предмети, що належали померлому, такі як гребінці, одяг, прикраси та книги.
Окрім цього, важливим вважається покласти в труну такі речі:
А також усі інші предмети, за допомогою яких знімали мірки для виготовлення труни та похоронного одягу.
Чоловікам дозволяється класти в труну всі їхні медалі, нагороди та грамоти. Якщо за життя вони висловили бажання бути похованими з певними особистими речами, останню волю необхідно виконати після їхньої смерті.
Жінкам дозволено покласти улюблені прикраси, аксесуари, хустку чи капелюх. Молодих і незаміжніх дівчат традиційно одягають у весільну сукню та фату. Маленьким дівчаткам дозволено класти улюблені іграшки та одягати нову гарну сукню. Для померлих вагітних жінок у труну також можна покласти іграшки.
Православна церква не схвалює поховання особистих речей разом з померлим, особливо тих, які мають відношення до живих людей. До таких речей належать:
Також під час поховання покійного заборонено класти в труну обручки, гроші, годинники, малюнки та картини, сигарети та спиртні напої, зброю та мобільні телефони.
Щоб точно виконати всі релігійні приписи й уникнути покладання зайвих речей в труну, слід звернутися до священника або до ритуального дому, які допоможуть у вирішенні цього питання та нададуть усі необхідні поради.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Ритуального дому "Вічність", УПЦ Благовіст, Вікіпедія.