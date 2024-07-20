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Что ни в коем случае нельзя класть в гроб: список предметов

Что можно и что нельзя класть в гроб (изображение: GettyImages)
Автор: Марина Кравченко

Во время погребения усопшего важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать нарушения традиций и религиозных норм. Некоторые предметы категорически запрещено класть в гроб, поскольку они могут отрицательно повлиять на покой души умершего и его родственников.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что можно и что нельзя класть в гроб умершего.

Что кладут в гроб по церковным канонам

Согласно православному учению, в гробу перед похоронной церемонией должны быть определенные символы веры, которые помогают душе обрести вечный покой перед Господом. А именно:

  • Крест - кладут в левую руку покойного.
  • Икона - кладут на грудь покойного, но перед погребением ее нужно будет убрать из гроба. После похорон ее относят в церковь, а через сорок дней забирают домой.
  • Подушка и погребальное покрывало (также называют саванн) - накрывают тело до пояса.
  • Венчик - белая повязка с изображениями Спасителя, Матери Божьей и Иоанна Крестителя.

Что из вещей можно положить в гроб умершего

Церковь не одобряет класть личные вещи умершего в гроб, поскольку считается, что это мешает душе усопшего обрести покой. Однако люди все же кладут в гроб различные предметы, принадлежавшие умершему, такие как гребешки, одежда, украшения и книги.

Кроме этого, важным считается положить в гроб следующие вещи:

  • Тряпки, которыми омывали тело.
  • Расческа, которой расчесывали волосы.
  • Веревки, которыми связывали руки.

А также все другие предметы, с помощью которых снимали мерки для изготовления гроба и погребальной одежды.

Мужчинам разрешается класть в гроб все их медали, награды и грамоты. Если при жизни они выразили желание быть погребенными с определенными личными вещами, последнюю волю необходимо исполнить после их смерти.

Женщинам разрешено положить любимые украшения, аксессуары, платок или шляпу. Молодые и незамужние девушки традиционно одеваются в свадебное платье и фату. Маленьким девочкам можно класть любимые игрушки и одевать новое красивое платье. Для умерших беременных женщин в гроб можно положить игрушки.

Какие вещи нельзя класть в гроб

Православная церковь не одобряет погребение личных вещей вместе с умершим, особенно тех, которые имеют отношение к живым людям. К таким вещам относятся:

  • Письма от близких. Нельзя класть в гроб письма от тех, кто не смог приехать на похороны и присылает слова скорби. Считается, что это может повлечь за собой болезни или даже гибель того, кто написал письмо.
  • Фотографии живых людей. Фото, как считается, несет на себе связь с тем, кто на нем изображен. Если положить его в гроб, человек на фото может сильно заболеть или даже умереть.
  • Живые цветы. Считается, что выпавший из гроба цветок может распространять болезни и смерть.

Также во время похорон покойного запрещено класть в гроб обручальные кольца, деньги, часы, рисунки и картины, сигареты и спиртные напитки, оружие и мобильные телефоны.

Чтобы точно выполнить все религиозные предписания и избежать положения лишних вещей в гроб, следует обратиться к священнику или к ритуальному дому, которые помогут в решении этого вопроса и предоставят все необходимые советы.

Раньше мы публиковали можно ли назвать кошку или собаку человеческим именем.

Также читайте можно ли носить крестик умершего родственника.

При написании материала были использованы источники: сайт Ритуального дома "Вечность", УПЦ "Благовіст", Википедия.

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