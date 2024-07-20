Что ни в коем случае нельзя класть в гроб: список предметов

Во время погребения усопшего важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать нарушения традиций и религиозных норм. Некоторые предметы категорически запрещено класть в гроб, поскольку они могут отрицательно повлиять на покой души умершего и его родственников.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что можно и что нельзя класть в гроб умершего.
Согласно православному учению, в гробу перед похоронной церемонией должны быть определенные символы веры, которые помогают душе обрести вечный покой перед Господом. А именно:
Церковь не одобряет класть личные вещи умершего в гроб, поскольку считается, что это мешает душе усопшего обрести покой. Однако люди все же кладут в гроб различные предметы, принадлежавшие умершему, такие как гребешки, одежда, украшения и книги.
Кроме этого, важным считается положить в гроб следующие вещи:
А также все другие предметы, с помощью которых снимали мерки для изготовления гроба и погребальной одежды.
Мужчинам разрешается класть в гроб все их медали, награды и грамоты. Если при жизни они выразили желание быть погребенными с определенными личными вещами, последнюю волю необходимо исполнить после их смерти.
Женщинам разрешено положить любимые украшения, аксессуары, платок или шляпу. Молодые и незамужние девушки традиционно одеваются в свадебное платье и фату. Маленьким девочкам можно класть любимые игрушки и одевать новое красивое платье. Для умерших беременных женщин в гроб можно положить игрушки.
Православная церковь не одобряет погребение личных вещей вместе с умершим, особенно тех, которые имеют отношение к живым людям. К таким вещам относятся:
Также во время похорон покойного запрещено класть в гроб обручальные кольца, деньги, часы, рисунки и картины, сигареты и спиртные напитки, оружие и мобильные телефоны.
Чтобы точно выполнить все религиозные предписания и избежать положения лишних вещей в гроб, следует обратиться к священнику или к ритуальному дому, которые помогут в решении этого вопроса и предоставят все необходимые советы.
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При написании материала были использованы источники: сайт Ритуального дома "Вечность", УПЦ "Благовіст", Википедия.