Що найчастіше замовляли українці у 2024 році: найдорожчі та рекордні доставки їжі

У 2024 році українці часто балували себе смаколиками з різних улюблених кухонь, а ще встановлювали рекорди з найбільших і найдорожчих замовлень. Так, наприклад, сумарно два найкоштовніших замовлення були вартістю майже 50 000 гривень.
РБК-Україна (проєкт Styler) підбиває підсумки, що українці найчастіше замовляли через сервіси доставок у 2024 році.
Найчастіше українці замовляли страви таких міжнародних кухонь:
За статистикою від Glovo, найбільше українці в цьому році замовляли:
У Bolt Food схожі результати: перше місце третій рік поспіль посідають бургери (їх замовили понад два мільйони разів). Також до трійки входять піца та суші, а четверте й п'яте місце посідають шаурма й паста відповідно.
А от рестораном з найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald's.
У Bolt Food найдорожчим і найважчим протягом 2024 року було одне й те саме замовлення: воно коштувало 19 742 гривень, а важило 25 кілограмів. Це були 16 боксів з шашликом та бургерами.
Найдорожче замовлення у Glovo коштувало 25 000 гривень - доставка вина. Найбільше замовлення складалося зі 148 одиниць. Служба доставки везла продукти із супермаркету.
Відповідно до статистики Bolt Food рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 610 разів (це 13,5 замовлень на тиждень).
А найщедрішим став користувач, який сумарно залишив протягом року 23 190 гривень чайових.
Кур'єри служб доставок також встановлювали свої рекорди. Наприклад, за 10 повних місяців один з кур'єрів Bolt Food виконав 6 773 замовлення, тобто більше ніж 22 замовлення на день.
А в жовтні інший кур'єр здійснив поїздки по місту на відстань, яка дорівнює відстані від Києва до Мадрида.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці найчастіше гуглили у 2024 році.
Ми також повідомляли про те, що кліп гурту Latexfauna увійшов до списку топ 100 Global Music Videos.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: ексклюзивні коментарі служб доставки Glovo та Bolt Food.