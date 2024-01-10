Що найбільше "вбиває" батарею смартфона. Відповідь вас здивує

Якщо батарея смартфона погано тримає заряд і швидко розряджається, користувачам радять переглянути використання гаджета й звернути увагу на найбільших "вбивць" акумулятора.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які чинники найбільше впливають на функціонування акумулятора телефона і що варто змінити під час процесу зарядки.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Gadgets Now, Android Authority, VanCell, My Broken Phone.
Для зарядки смартфона експерти радять використовувати оригінальні кабелі та адаптери живлення, які:
Використання ж дешевих кабелів Lightning чи USB-C (або дешевих китайських бездротових зарядок з AliExpress) може не тільки призвести до перегріву телефона, але й повністю вивести його з ладу.
Варто зазначити, що надійний зарядний кабель необов'язково повинен бути дорогим. Головне, щоб він був сертифікований виробником.
Дешеві кабелі - не найкраще рішення (ілюстративне фото: pixabay.com)
Більшість виробників смартфонів стверджують, що проблеми з акумулятором найчастіше виникають з вини користувачів. Так, не можна щоразу заряджати акумулятор "від 0 до 100 відсотків".
Натомість фахівці радять ставити гаджет заряджатися на рівні близько 20 відсотків і завершувати процес на 80-90 відсотках. Це має збільшити термін служби батареї.
Існує також "альтернативна" тактика, що передбачає заряджання смартфона від 50 до 70 відсотків. Дехто вважає, що такий підхід може продовжити життя акумулятора ледь не вдвічі. Проте для багатьох ця тактика може бути вкрай незручною.
Знімати гаджет із зарядки потрібно вчасно (ілюстративне фото: pixabay.com)
Багатьом користувачам зручно максимально розрядити телефон ввечері й поставити його на зарядку до ранку. Проте експерти наголошують - така звичка є дуже шкідливою одразу з кількох причин:
Якщо іншого виходу крім "нічної" зарядки смартфона з тих чи інших причин у вас немає, варто скористатись спеціальними програмами, що "вимикають" процес заряджання після досягнення акумулятором певного відсотка.
Спати поруч із телефоном не радять (ілюстративне фото: pixabay.com)
Ще однією "вбивчою" для акумулятора й телефона в цілому звичкою є використання гаджета під час зарядки.
По-перше, це перегріває акумулятор та сповільнює час заряджання.
По-друге, це підвищує навантаження на смартфон в цілому, що може стати причиною суттєвої поломки гаджета або й "смерті" в цілому (коли не витримує процесор).
Звісно, здійснити важливий дзвінок або відправити повідомлення під час зарядки можна. Проте від інтернет-серфінгу, перегляду фільмів і тим паче від ігор потрібно відмовитися, допоки зарядний пристрій не буде відключений.
На час зарядки телефону краще дати спокій (ілюстративне фото: pixabay.com)
Важливим для збереження нормального функціонування телефона та його батареї експерти вважають також локацію - місце заряджання. Для того, щоб гаджет працював довше, радять:
Смартфони не дуже люблять холод і вологу (ілюстративне фото: pixabay.com)
Серед інших нюансів, які можуть негативно впливати на життєвий цикл акумулятора, експерти найчастіше згадують:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почистити смартфон від сміття та прискорити його роботу.
Читайте також, чи безпечно спати біля смартфона на зарядці.