Що найбільше "вбиває" батарею смартфона. Відповідь вас здивує

Використання дешевих кабелів

Для зарядки смартфона експерти радять використовувати оригінальні кабелі та адаптери живлення, які:

відповідають міжнародним стандартам безпеки

розроблені виробниками з урахуванням конкретних вимог і характеристик батареї того чи іншого смартфона

надають оптимальну напругу і струм, необхідні для безпечної та ефективної зарядки гаджета

Використання ж дешевих кабелів Lightning чи USB-C (або дешевих китайських бездротових зарядок з AliExpress) може не тільки призвести до перегріву телефона, але й повністю вивести його з ладу.

Варто зазначити, що надійний зарядний кабель необов'язково повинен бути дорогим. Головне, щоб він був сертифікований виробником.

Дешеві кабелі - не найкраще рішення (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Повна" зарядка батареї

Більшість виробників смартфонів стверджують, що проблеми з акумулятором найчастіше виникають з вини користувачів. Так, не можна щоразу заряджати акумулятор "від 0 до 100 відсотків".

Натомість фахівці радять ставити гаджет заряджатися на рівні близько 20 відсотків і завершувати процес на 80-90 відсотках. Це має збільшити термін служби батареї.

Існує також "альтернативна" тактика, що передбачає заряджання смартфона від 50 до 70 відсотків. Дехто вважає, що такий підхід може продовжити життя акумулятора ледь не вдвічі. Проте для багатьох ця тактика може бути вкрай незручною.

Знімати гаджет із зарядки потрібно вчасно (ілюстративне фото: pixabay.com)

Заряджання впродовж ночі

Багатьом користувачам зручно максимально розрядити телефон ввечері й поставити його на зарядку до ранку. Проте експерти наголошують - така звичка є дуже шкідливою одразу з кількох причин:

після досягнення 100 відсотків зарядки подача електрики в гаджет не припиняється (заряд підтримується на максимальному рівні впродовж тривалого часу), що може призвести до перегріву батареї, зменшення її місткості та скорочення життєвого циклу

телефон може перегрітися в цілому, тоді пошкоджень можуть зазнати інші деталі гаджета (процесор, дисплей тощо)

заряджання впродовж тривалого часу може бути небезпечним з точки зору пожежної безпеки (неякісні зарядні пристрої чи пошкоджені кабелі можуть призвести до перегріву й загоряння)

Якщо іншого виходу крім "нічної" зарядки смартфона з тих чи інших причин у вас немає, варто скористатись спеціальними програмами, що "вимикають" процес заряджання після досягнення акумулятором певного відсотка.

Спати поруч із телефоном не радять (ілюстративне фото: pixabay.com)

Робота під час зарядки

Ще однією "вбивчою" для акумулятора й телефона в цілому звичкою є використання гаджета під час зарядки.

По-перше, це перегріває акумулятор та сповільнює час заряджання.

По-друге, це підвищує навантаження на смартфон в цілому, що може стати причиною суттєвої поломки гаджета або й "смерті" в цілому (коли не витримує процесор).

Звісно, здійснити важливий дзвінок або відправити повідомлення під час зарядки можна. Проте від інтернет-серфінгу, перегляду фільмів і тим паче від ігор потрібно відмовитися, допоки зарядний пристрій не буде відключений.

На час зарядки телефону краще дати спокій (ілюстративне фото: pixabay.com)

Місце зарядки

Важливим для збереження нормального функціонування телефона та його батареї експерти вважають також локацію - місце заряджання. Для того, щоб гаджет працював довше, радять:

не допускати перегріву смартфона - захищати його від прямих сонячних променів, не класти на м'які поверхні, які легко нагріваються (ковдра, пледи, подушки і т.ін.), тримати подалі від обігрівачів

уникати переохолодження - смартфони не радять заряджати на вулиці, в гаражі чи інших приміщеннях з мінусовою температурою повітря

стежити за вологістю - уникнути внутрішньої корозії на електроліті та електродах

Смартфони не дуже люблять холод і вологу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Інші "вбивчі" звички

Серед інших нюансів, які можуть негативно впливати на життєвий цикл акумулятора, експерти найчастіше згадують: