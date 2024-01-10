Что сильнее всего "убивает" батарею смартфона. Ответ вас удивит

Использование дешевых кабелей

Для зарядки смартфона эксперты советуют использовать оригинальные кабели и адаптеры питания, которые:

отвечают международным стандартам безопасности

разработаны производителями с учетом конкретных требований и характеристик батареи того или иного смартфона

предоставляют оптимальное напряжение и ток, необходимые для безопасной и эффективной зарядки гаджета

Использование дешевых кабелей Lightning или USB-C (или дешевых китайских беспроводных зарядок с AliExpress) может не только привести к перегреву телефона, но и полностью вывести его из строя.

Следует отметить, что надежный зарядный кабель не обязательно должен быть дорогим. Главное, чтобы он был сертифицирован производителем.

Дешевые кабели - не лучшее решение (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Полная" зарядка батареи

Большинство производителей смартфонов утверждают, что проблемы с аккумулятором чаще всего возникают по вине пользователей. Так, нельзя каждый раз заряжать аккумулятор "от 0 до 100 процентов".

Специалисты советуют ставить гаджет заряжаться на уровне около 20 процентов и завершать процесс на 80-90 процентах. Это должно увеличить срок службы батареи.

Существует также "альтернативная" тактика, предполагающая зарядку смартфона от 50 до 70 процентов. Некоторые считают, что такой подход может продлить жизнь аккумулятора чуть ли не вдвое. Однако для многих эта тактика может оказаться крайне неудобной.

Снимать гаджет с зарядки нужно вовремя (иллюстративное фото: pixabay.com)

Зарядка в течение ночи

Многим пользователям удобно максимально разрядить телефон вечером и поставить его на зарядку до утра. Однако эксперты отмечают - такая привычка очень вредна сразу по нескольким причинам:

после достижения 100 процентов зарядки подача электричества в гаджет не прекращается (заряд поддерживается на максимальном уровне в течение длительного времени), что может привести к перегреву батареи, уменьшению ее емкости и сокращению жизненного цикла.

телефон может перегреться в целом, тогда повредиться могут другие детали гаджета (процессор, дисплей и т.д.)

зарядка в течение длительного времени может быть опасна с точки зрения пожарной безопасности (некачественные зарядные устройства или поврежденные кабели могут привести к перегреву и возгоранию)

Если другого выхода кроме "ночной" зарядки смартфона по тем или иным причинам у вас нет, следует воспользоваться специальными программами, которые "выключают" процесс зарядки после достижения аккумулятором определенного процента.

Спать рядом с телефоном не советуют (иллюстративное фото: pixabay.com)

Работа во время зарядки

Еще одной "убийственной" для аккумулятора и телефона в целом привычкой является использование гаджета во время зарядки.

Во-первых, это перегревает аккумулятор и замедляет время зарядки.

Во-вторых, это повышает нагрузку на смартфон в целом, что может стать причиной существенной поломки гаджета или "смерти" в целом (когда не выдерживает процессор).

Конечно, сделать важный звонок или отправить сообщение во время зарядки можно. Однако от интернет-серфинга, просмотра фильмов и тем более от игр нужно отказаться, пока зарядное устройство не будет отключено.

На время зарядки телефон лучше оставить в покое (иллюстративное фото: pixabay.com)

Место зарядки

Важным для сохранения нормального функционирования телефона и его батареи эксперты считают также локацию - место зарядки. Для того чтобы гаджет работал дольше, советуют:

не допускать перегрева смартфона - защищать его от прямых солнечных лучей, не класть на мягкие поверхности, которые легко нагреваются (одеяло, пледы, подушки и т.д.), держать подальше от обогревателей

избегать переохлаждения - смартфоны не советуют заряжать на улице, в гараже или других помещениях с минусовой температурой воздуха

следить за влажностью - избежать внутренней коррозии на электролите и электродах

Смартфоны не очень любят холод и влагу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Другие "убийственные" привычки

Среди других нюансов, которые могут отрицательно влиять на жизненный цикл аккумулятора, эксперты чаще всего упоминают: