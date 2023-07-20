Що розряджає акумулятор вашого телефону буквально за пару годин: мало хто про це знає

Які додатки швидко розряджають телефон

Додатком, який швидко розряджає батарею телефону є Facebook - відома соціальна мережа у світі. Однак, є способи запобігти цьому, не видаляючи додатка:

Вимкніть автозапуск програми Facebook - функція "автовідтворення" не тільки розряджає вашу батарею, але й споживає ваші мобільні дані щоразу, коли ви прокручуєте стрічку новин

Вимкніть фонове оновлення програми. Якщо цей параметр увімкнено, програми можуть постійно перевіряти наявність оновлень та інших функцій, які вони виконують у фоновому режимі, не питаючи вашого дозволу, тим самим розряджаючи телефон

Ще одним популярним додатком, який швидко розряджає телефон є Instagram. Користувачі щодня заходять у додаток, щоб продивитися фото своїх підписників, опублікувати Stories тощо. Листуватися в Instagram також можна.

Що ще розряджає телефон

Висока яскравість екрана

Робота екрана займає перше місце серед функцій, що швидко розряджають телефон. Чим вища яскравість, тим швидше розрядиться смартфон.

Режим "картинка в картинці"

Ця функція дозволяє переглядати відео в маленькому вікні, щоб паралельно займатися іншими справами на смартфоні - спілкуватися в месенджері, шукати інформацію в браузері тощо. Однак, запуск кількох процесів сильніше розряджає батарею.

Живі шпалери

Рухомий малюнок на відміну від статичного споживає більше заряду батареї. Тому живі шпалери сильно впливають на автономність смартфона. Часто можна натрапити на неякісні живі шпалери, які розряджають смартфон буквально за кілька годин.

Велика кількість повідомлень

Не всі повідомлення, що надходять із додатків, однаково важливі та корисні. Багато хто з них має виключно рекламний характер і лише дарма витрачає заряд батареї.

Щоб виправити це необов’язково вимикати всі повідомлення програми, в налаштуваннях оповіщення більшості програм є окремі пункти, які відповідають за різні типи повідомлень. Так можна вимкнути непотрібну рекламу.