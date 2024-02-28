Яблучний пляцок на пісочному тісті: смачний рецепт з Галичини, що закарбується в пам'яті

Пляцок - це тонкий, здебільшого прямокутної форми, плаский кондитерський виріб з різноманітного тіста, буває одношаровий та багатошаровий. Галицькі пляцки, які подають на свята й урочистості, подібні до торту - це поєднання коржів, начинки та крему, однак у простішому виконанні.

Як приготувати за рецептом Лесі Кравецької галицькі пляцки з ароматною начинкою з яблук, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-канал “НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти”.

Як готувати пляцки з яблуками

Що вам знадобиться в приготуванні пляцка

Для коржів:

300-320 г борошна

200 г жиру (масла або смальцю)

50 г густої сметани

1 яйце

100 г цукру

1 ч. л. харчового амонію

Для начинки:

1,5 кг натертих кисло-солодких яблук (вага вже очищених і натертих яблук)

100 г сметани

50 г масла

1 ч. л. меленої кориці

50-100 г цукру (залежно від ваших вподобань)

4 ст. л. картопляного крохмалю

50-70 мл води (чи процідженого яблучного соку)

Покрокове приготування галицьких пляцків

Починаємо з просіювання борошна - це необхідно для того, аби майбутні коржі були легшими та пухкішими. Після того, як просіяли борошно, відміряємо і додаємо в посуд з ним 200 г жиру (масло чи смалець - на ваш вибір) - його варто дістати з холодильника заздалегідь, для легшого перетирання.

Перетираємо доданий до борошна жир ложкою або пальцями так, щоб утворилися крихти.

Перетираємо масло з борошном у крихту (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

В окрему миску розбиваємо яйце кімнатної температури, збиваємо, поступово додаючи цукор, який кожного разу необхідно ретельно розмішувати. Збиваємо суміш до піни.

Збиваємо яйце з цукром (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

В іншій мисці перемішуємо 50 г сметани з харчовим амонієм. Утворену суміш з’єднуємо з яйцем та знову ретельно все перемішуємо, щоб не було грудочок.

Перемішуємо сметану з амонієм (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Додаємо рідину до борошняно-масляної крихти та замішуємо тісто. На цьому етапі, можливо, доведеться додати невелику кількість борошна (до 3 ст. л.), якщо тісто сильно липне - це вже залежить від борошна та складників. Готове тісто тримає форму та не липне до рук.

Консистенція готового тіста (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Ставимо його на 0,5-1 годину у холодильник, готуємо яблучну начинку.

Очищуємо яблука від шкірки, хвостиків та кісточок та натираємо на великій тертці. Оскільки натертих яблук має бути 1,5 кг, вага неочищених буде більше. Важливо відціджувати сік, який випускають натерті фрукти - його можна використати на подальшому етапі.

Натерті яблука для начинки (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

У зручну велику посудину кладемо 50 г масла та 100 г сметани, ставимо на середній вогонь. Коли масло розтопиться, додаємо натерті яблука. Відповідно до того, наскільки солодкі яблука, додаємо від 50 до 100 г цукру, також додаємо 1 ч. л. меленої кориці. Готуємо яблука 5-7 хв, час від часу помішуючи.

Яблучна начинка (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Тим часом в миску вливаємо 50-70 мл води (або раніше відціджений сік з яблук), всипаємо 4 ст. л. картопляного крохмалю та розмішуємо до його повного розчинення.

Виливаємо отриману рідину до яблук, перемішуємо та доводимо суміш до кипіння. Після цього начинка готова, залишаємо її вистигати, вона має бути тепла, але не гаряча.

Поки начинка охолоджується, ділимо тісто на 4 рівні частини, розкачуємо їх одразу на пергаментному папері на тонкі пласти розміром 20x30 см. Наступний крок - зробити лист тіста прямокутної форми, відрізавши зайве. Проколюємо майбутній корж виделкою, щоб при випіканні він не скрутився.

Корж до запікання (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Перекладаємо лист на деко, випікаємо 10 хв при температурі 180 градусів. Коржик має бути світлий, не коричневий, не надто підрум’янений, та крихкий - тому перекладати його слід дуже обережно, краще за все разом з пергаментом, обережно діставши папір з-під запеченого тіста.

Готовий коржик (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

За цим способом робимо наступні коржі. Коли всі коржики готові, викладаємо перший на таріль, а начинку умовно поділяємо на 4 частини. Рівномірно розподіляємо першу частину начинки по коржу, наверх кладемо наступний коржик, повторюємо цей крок декілька разів. Верхнім шаром пляцка має бути начинка.

Процес "збирання" пляцка (скріншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

“Зібраний” кондитерський виріб перед споживанням поміщаємо в холодильник на ніч - і після охолодження можна смакувати.