Що можна зробити в автомобілі власними руками та не звертатись до майстрів

Через війну усі люди змінили свій спосіб життя. Тому через вільний час багато водіїв стали самостійно покращувати стан своїх машин. Зокрема, вони самі усувають поломки, без допомоги майстрів.

Що можна зробити в автомобілі власними руками - читайте нижче .

Чистота під капотом

Зазвичай водії зовні миють машину частіше, ніж в середині. Періодично варто наводити лад під капотом: витріть пил та мастило.

Важливо не заливати водою роз’єми електропроводки. Для цієї ділянки знадобиться м’яка суха ганчірка (для витирання мастила та пилу), мокра ганчірка та кілька крапель миючого засобу (для видалення сухих забруднень).

Прибирання в салоні

Ретельно потрібно протирати пластик та тканинні елементи в салоні авто. Варто звернути увагу на щілини та кутки, де найчастіше накопичується забруднення.

Однак, важливо не налити води на кнопки. Можна використати серветку, стару зубну щітку та миючий засіб. В кінці пластик можна наполірувати спеціальними засобами.

Просушування салону

Важливо просушувати салон автомобіля після сезону холодів та дощів. Звільніть машину від зайвих речей, які накопичуються під сидіннями, у бардачках та у кишенях дверей.

Необхідно залишити машину на сонці з напівпрочиненими вікнами.

Змащування

Періодично в автомобілі потрібно відновлювати запас мастила у замках та завісах дверей, капоту і багажнику. Не забудьте також і про кришку бензобака.

Це необхідно робити не на сонці та узбіччі дороги. Найкраще місце - гараж.

Фобії автомобілістів

Я не знаю, як це робити

Найчастіше технологію ремонту можна дізнатися з відкритих джерел. Варто ознайомитися якомога з більшим числом матеріалів та відеороликів.

В мене немає інструменту

Це вагомий аргумент проти самостійного ремонту, але часто проблема видумана. Основний інструмент завжди буде стандартним. В будь-якому випадку всі інструменти треба підготувати заздалегідь.

Я можу щось зламати

Якщо дотримуватися загальноприйнятих правил робіт і все робити за технологією, нічого страшного не має трапитися. Однак, якщо щось не виходить, не застосовуйте відразу силу, а перевірте ще раз правильність своїх дій.