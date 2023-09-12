В МВС розповіли про алгоритм дій при продажі та купівлі авто

Для того, аби придбати або продати автомобіль, українцям слід звернутися до будь-якого зручного Сервісного центру МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

У Сервісному центрі МВС адміністратор має провести перереєстрацію транспортного засобу та оформити відповідний договір.

У цей час у продавця мають бути:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Паспорт

Ідентифікаційний номер

У покупця мають бути:

Паспорт

Ідентифікаційний номер

Після перереєстрації транспортного засобу новий власник має отримати свідоцтво про реєстрацію машини та номерні знаки.

Вартість цієї послуги можна підрахувати за допомогою онлайн-калькулятора.

До того ж, за бажанням продавця чи покупця можна провести експертне дослідження автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фейк про те, що для реєстрації автомобіля у сервісних центрах чоловікам нібито потрібна довідка з військкомату. Проте у МВС спростували ці дані та розповіли про документи, які дійсно потрібні для переоформлення машини.

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