В МВС розповіли про алгоритм дій при продажі та купівлі авто
Для того, аби придбати або продати автомобіль, українцям слід звернутися до будь-якого зручного Сервісного центру МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
У Сервісному центрі МВС адміністратор має провести перереєстрацію транспортного засобу та оформити відповідний договір.
У цей час у продавця мають бути:
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- Паспорт
- Ідентифікаційний номер
У покупця мають бути:
- Паспорт
- Ідентифікаційний номер
Після перереєстрації транспортного засобу новий власник має отримати свідоцтво про реєстрацію машини та номерні знаки.
Вартість цієї послуги можна підрахувати за допомогою онлайн-калькулятора.
До того ж, за бажанням продавця чи покупця можна провести експертне дослідження автомобіля.
Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фейк про те, що для реєстрації автомобіля у сервісних центрах чоловікам нібито потрібна довідка з військкомату. Проте у МВС спростували ці дані та розповіли про документи, які дійсно потрібні для переоформлення машини.
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