Як виїхати за кордон на власному автомобілі: поради від МВС

В сучасних умовах подорож за кордон може бути як спонтанною, так і життєво необхідною подією. Зокрема, це може бути пов'язано з гуманітарною допомогою, постачанням амуніції, транспортними засобами та іншими ситуаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Якщо ви плануєте виїхати з України на автомобілі, спочатку переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для авто. При собі потрібно мати:

Посвідчення водія;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

Розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці;

Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тобто - міжнародну страховку "Зелена карта".

До того ж на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

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