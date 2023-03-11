Які речі треба здавати в хімчистку, а не прати самостійно

Дуже часто перед багатьма з нас стоїть вибір: нести забруднені речі в хімчистку або спробувати впоратися з забрудненням самостійно. Однак, якщо на одязі є складні плями, то краще хай їх правильно видалять професіонали.
Який одяг можна здавати у хімчистку - читайте в матеріалі Styler нижче.
У кожному будинку або квартирі затишок створюють килими. Однак, звичайний домашній пилосос або щітка не здатні впоратися із забрудненнями. Повернути колишній вигляд килима можна, якщо здати його в хімчистку.
Також у хімчистку можна віднести важкі пледи, які випрати в звичайній пральній машині не вдасться.
Серед найпопулярніших речей, які відносять у хімічну чистку, є весільні наряди. Якщо прати весільну сукню вдома, то ви ризикуєте втратити товарний вигляд речей.
Якщо ви плануєте перепродати сукню чи здавати його в оренду, то краще віддати перевагу хімчистці. Адже обов’язковою умовою успіху в цій справі є ідеальний стан товару.
До основних речей, які можна здати в хімчистку відносять:
Додамо, що в сучасних хімчистках використовують тільки найновіші речовини для чищення одягу. Вони спеціально розробляються для виробників одягу, а тому тканину в результаті їхнього використання не буде псуватися.
Також, щоб віддати килим у хімчистку, не потрібно чекати багато років, коли виріб повністю заб’ється пилом і брудом. Адже чим більше забруднень на ньому буде, тим більша кількість хімічних засобів необхідно буде застосувати для очищення. Саме тому рекомендується здавати його в хімчистку раз на півроку або рік.
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