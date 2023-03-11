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Які речі треба здавати в хімчистку, а не прати самостійно

Які речі можна здавати у хімчистку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дуже часто перед багатьма з нас стоїть вибір: нести забруднені речі в хімчистку або спробувати впоратися з забрудненням самостійно. Однак, якщо на одязі є складні плями, то краще хай їх правильно видалять професіонали.

Який одяг можна здавати у хімчистку - читайте в матеріалі Styler нижче.

Хімчистка зробить старі речі новими

У кожному будинку або квартирі затишок створюють килими. Однак, звичайний домашній пилосос або щітка не здатні впоратися із забрудненнями. Повернути колишній вигляд килима можна, якщо здати його в хімчистку.

Також у хімчистку можна віднести важкі пледи, які випрати в звичайній пральній машині не вдасться.

Весільні наряди

Серед найпопулярніших речей, які відносять у хімічну чистку, є весільні наряди. Якщо прати весільну сукню вдома, то ви ризикуєте втратити товарний вигляд речей.

Якщо ви плануєте перепродати сукню чи здавати його в оренду, то краще віддати перевагу хімчистці. Адже обов’язковою умовою успіху в цій справі є ідеальний стан товару.

До основних речей, які можна здати в хімчистку відносять:

  • хутряні вироби (шуби, шапки);
  • вироби з натуральної шкіри;
  • вироби з вовни;
  • габаритні предмети, випрати які вдома не вийде;
  • речі, що вимагають особливого, делікатного очищення.

Додамо, що в сучасних хімчистках використовують тільки найновіші речовини для чищення одягу. Вони спеціально розробляються для виробників одягу, а тому тканину в результаті їхнього використання не буде псуватися.

Також, щоб віддати килим у хімчистку, не потрібно чекати багато років, коли виріб повністю заб’ється пилом і брудом. Адже чим більше забруднень на ньому буде, тим більша кількість хімічних засобів необхідно буде застосувати для очищення. Саме тому рекомендується здавати його в хімчистку раз на півроку або рік.

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